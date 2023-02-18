228議題處理馬英九給建議 蔣萬安：誠摯希望和家屬對談
本土社團台灣國家聯盟以「台北市長是蔣萬安」為由，拒絕與台北市政府合辦今年228紀念活動，部分受難者家屬也要求身為蔣家後代的蔣萬安先為228事件道歉。前總統馬英九給予蔣萬安處理228議題24字建言，蔣萬安今（18）日回應表示，台灣是個民主多元的社會，每種聲音都該尊重，誠摯希望可以跟家屬及各界對談。
記者呂炯昌／台北報導
台灣國家聯盟自2014年柯文哲就任台北市長後，開始與台北市政府、北市二二八協會合辦228紀念活動。2021年台北市政府舉行的228事件第74週年紀念活動，曾因市府擬邀馬英九出席致詞一事，引發受難者家屬團體不滿，最後，協辦的台灣國家聯盟則發出聲明退出活動。隨著蔣家後代成為台北市長，台灣國家聯盟主任李邦孚日前表示，絕不與蔣萬安合辦紀念活動，且多數受害家屬也無法容忍與加害者後代同台。
針對228議題，馬英九給出24字箴言，一貫態度就是「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛」。蔣萬安今日下午和台東縣長饒慶鈴一同出席「心想釋成 好釋逗陣來」鳳梨釋迦公益記者會，蔣萬安回應表示，台灣是個民主多元的社會，每種聲音都應該尊重，他很誠摯希望可以跟家屬和各界來對談。