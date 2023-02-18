舒華保證穿過？(G)I-DLE「原味打歌服」疑被內鬼高調盜賣
韓國女團(G)I-DLE，無論作品還是表演都廣受好評，今年年初更在台灣成員舒華的帶領下，來到台灣錄製過年特別節目，人氣水漲船高。怎料，近日卻爆發女孩們穿過的打歌服，直接被放到一間古著二手店販賣，而且店家還親自對客人掛保證，「她們有實際穿過喔！」事件立刻引發爭議。
娛樂中心/綜合報導
據外媒《Allkpop》報導，有韓國網友發文指出，位在南韓首爾弘大的一間古著二手店「VINTAGE SANTA」，18日在IG粉專上貼出一款黑色洋裝的商品文，並聲稱(G)I-DLE的舒華穿過，接著有好奇的網友私訊確認是否只是同款的服裝後，店家竟回答，因為怕有法律問題，所以有些內容沒在文章中打出來，「衣服她們實際穿過喔！」
隨著消息不斷延燒，店家似乎意識不對勁，馬上改掉文章，並發出聲明強調(G)I-DLE沒有穿過，只是同款的商品，他們單純用(G)I-DLE的照片來宣傳而已，但此說法並未獲得大家買單，仍有眼尖的網友質疑，該店家專賣男裝，卻憑空冒出符合(G)I-DLE的衣服，而且還剛好5套，與團員人數吻合。
此外，也有鐵粉發現(G)I-DLE的服裝師，也有追蹤該店家的IG帳號，再加上把偶像明星穿過的衣服拿去變賣，賺取利潤的案例，在韓國娛樂圈層出不窮，因此質疑很有可能是(G)I-DLE的團隊裡面有內鬼，目前該店家已經把所有爭議性相關貼文下架，但該事件已經引起經紀公司、媒體關注。（編輯：詹鎰睿）