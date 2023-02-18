余祥銓世紀破冰包小松！挺過18年憂鬱症 毒舌評審前唱歌
資深歌手余天、李亞萍的兒子余祥銓，頂著星二代光環，2005年登上《快樂星期天》表演唱歌，卻遭到評審包小松、包小柏的毒舌攻擊，導致自信心崩潰，後來罹患憂鬱症，一度認不出爸媽，成為人生多年陰霾，歷經一段低潮期後才以諧星身分逐漸嶄露頭角，獲得觀眾認可，如今事隔近18年，他和包小松終於上演「世紀大破冰」宣告和解！
記者江芷稜/綜合報導
當年僅21歲的余祥銓，參加《快樂星期天》選秀歌唱單元，演唱陶喆的《找自己》，結果壓力過大，唱了幾句就忘詞，立刻被評審亮紅燈淘汰，還調侃其父母的藝人身分，他返家悶著不吭一聲，卻在節目播出後出現憂鬱症狀，必須每天吃10多種藥安撫情緒，讓余天夫婦很生氣，包小松兄弟還親自登門解釋，取得前輩的諒解。
如今，余祥銓在演藝圈打滾多年，變得成熟許多，更因為顧家形象被封為「國民舅舅」。他再度登上《綜藝大熱門》的歌唱音準考驗單元，特別以李榮浩的《年少有為》深情表白心聲，再度站上毒舌舞台挑戰自己，他事後在臉書PO出和包小松擁抱破冰的照片，表示很非常感謝小松老師的暖心鼓舞，對於表演分數則保持神祕，希望網友可以看節目再度為現在的他加油。