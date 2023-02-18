女星舊疾復發痛到飆淚！壓力太大 出現「耳鳴、腦鳴」
有「哈佛甜心」美譽的創作歌手田心蕾，日前舉辦個人音樂會會粉絲，她美美演出，用歌聲療癒粉絲，但其實大家不知道的是，她強忍腳傷登台演出，田心蕾表示去年8月起接續眼壓過高、膽固醇飆到200、膝蓋舊傷復發，又疑似自己心理壓力過大，產生巨大的腦鳴和耳鳴，這段期間她感謝媽媽推輪椅陪同她去就醫，也開心時序轉到兔年後，身體陸續復原。
記者吳雨婕/綜合報導
田心蕾她回憶治療過程，以前讀中學時，積極參加體操、滑雪訓練，當時膝蓋受過傷，「結果我在去年逛IKEA時大發作，痛到差點走不出大門，當時覺得IKEA怎麼那麼大，痛到眼淚都哭出來。就醫後醫生判定是軟骨磨損第一級，「然後因為拖了很久，陸續見了很多醫生，本來我就是比較容易擔心的人、比較敏感，後來都開始聽到耳鳴跟腦鳴。」她形容聲響非常大，「像是一整棵樹的蟬在叫，讓我無法專心創作，會想要逃離家裡、逃離這個聲音！」她又說：「我跟其他醫生講，跟家裡的人說，都沒有人知道毛病是什麼，甚至說我是神經病。」後來輾轉去到幾個大醫院，醫生幫她做聽力測試，卻發現她的聽力比一般人功能還要好，讓田心蕾哭笑不得。
最後醫生研判可能是長期焦慮，或者是感染受傷過，「但是我回到家之後還是一直聽到這個聲音，我快崩潰了！」後來她接受安排，嘗試紅紫外線治療，並搭配穴道按摩，慢慢得到改善，田心蕾分享腦鳴最嚴重的時候，「我真的懷疑如果要真的永遠這樣下去，噪音那麼大聲，還不如死了算了，家裡待不住，我就只好出門了，外面有環境聲音比較沒有那麼吵，這個時候才知道安靜的美好。」此外，田心蕾透露現在腳已經可以行走自如。
此外，歌手9m88的新歌〈若我告訴你其實我愛的只是你〉，即是重新詮釋16年前張雨生的經典歌曲，而她是受到張雨生逝世25周年特展《想你到月球》企畫而獲音樂總監瑪莎邀請，才讓她有機會接觸到張雨生作品進而翻唱。