齊秦千萬豪宅聚餐！「挺巨肚躺椅」　63歲近況曝光

VERIVERY成員不知女生不會長鬍子　岡旻來台灣澄清聊毛髮

▲勇勝（左起）、岡旻、東憲、 浩榮、延浩、啓賢再度來台。（圖／記者陳明中攝）
▲勇勝（左起）、岡旻、東憲、 浩榮、延浩、啓賢再度來台。（圖／記者陳明中攝）

記者陳雅蘭/台北報導

韓團VERIVERY相隔3年再訪台，明將在「Clapper Studio」舉辦2場粉絲見面會，他們今（18日）抽空接受媒體訪問，聊到岡旻「不知道女生不會長鬍子」的話題，大家再次笑翻，岡旻也藉此澄清。成員也對能有機會再次訪台感到興奮，東憲關心粉絲表示：「聽說台灣氣溫差異大，希望粉絲注意身體，不要感冒了。」

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▲VERIVERY 19日在台舉辦見面會。（圖／記者陳明中攝）
▲VERIVERY 19日在台舉辦見面會。（圖／記者陳明中攝）
台灣電視劇、電影《想見你》在韓紅翻天，隊長東憲表示是忠實觀眾，也因如此背下角色劇中台詞，他用中文說：「一定要記得今天的日子，是我們在一起的第一天。」發音標準獲得滿堂彩，他藉此許願能親眼見到主演員群，尤其是主角許光漢，東憲表示：「我要跟他說我是粉絲！他真的特別帥氣、可愛又很有魅力。」

VERIVERY昨日下午來台，晚上抽空看燈會，浩榮看到有韓國設計的燈，還是以大邱為主，感到新奇又開心。問及大家照片是否拍好拍滿，哪位成員最會幫忙拍網美照？勇勝說東憲平時出門都會帶相機，因為習慣拍照，所以很會拍，東憲就說：「我昨天也拍了很多！」岡旻表示：「東憲好像除了手機照，其他都拍得還不錯。」

綜藝節目《體能之巔：百人大挑戰》近期討論度高，VERIVERY透露這是他們吃飯必配清單，也一致認為東憲身材最好，啓賢就說東憲不愛運動，稍微加強會更好。大家也說他們是歌手，時間都在表演，無法專注於健身，但東憲說：「我覺得比起外型的激勵，參賽者的內在、毅力與勇氣的部分，都深深打動我，這也是我們要好好學習的。」

《BOYS PLANET》、《Peak Time》等選秀節目近期也是海內外KPOP粉絲愛看的節目，浩榮表示有在關注，公司後輩也有參與，岡旻也給予建議，他說：「相信參賽者會很累，不管是心理、身體，因為要不斷把自己跟別人做比較，這一定很累，相信他們一定會做得更好，加油！」

岡旻日前因為不知道「女生不會長鬍子也不用刮鬍刀」掀起討論，問及VERIVERY其他成員也不知情嗎？東憲大笑說：「當然知道這件事。」延浩就出面緩頰說：「我有姊姊，所以這我知道，我覺得岡旻不知道情有可原。」記者問及岡旻是否想澄清？他表示：「我喔....就因為沒在關心這樣的事，就是想說凡是人就會長毛，後來才想到男女的區分，才驚覺原來女生沒有鬍子。」

▲岡旻因為不知道女生不會長鬍子，掀起討論。（圖／記者陳明中攝）
▲岡旻因為不知道女生不會長鬍子，掀起討論。（圖／記者陳明中攝）
▲隊長東憲有備而來，學了不少中文。（圖／記者陳明中攝）
▲隊長東憲有備而來，學了不少中文。（圖／記者陳明中攝）

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