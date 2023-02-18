黃明志「多人運動」被抓包！她撞臉鄧紫棋 幫他洗洗睡
黃明志推出最新歌曲〈偷偷〉映射出現代社會有很多人因為生活空虛，透過認識直播主或是網路上的美女來填滿心中空虛，讓生活獲得一些安慰。剛開始看這支MV會覺得有色色的感覺，其實用意是更深層的傳達後疫情時代的社會現象，MV特別找來多位SWAG女郎入鏡，讓宅男的幻想情節都在現實生活中成真。
記者吳雨婕/綜合報導
黃明志這一次親自參與SWAG女郎試鏡，從16位女郎當中選出幾位女主角，在試鏡女郎之前還表示真的很緊張，但臉上情不自禁堆滿了笑容，開心的樣子不言而喻。在試鏡時有女郎試圖撩黃明志說：「我想射進你的心！」 黃明志聽到連忙說：「Oh no！不要。」其中入選的女主角當中有出現鄧紫棋明星臉，黃明志見狀笑說：「想像台灣阿棋（鄧紫棋）穿著性感睡衣幫自己洗洗睡，這畫面真的是太爽了」。
〈偷偷〉MV中，黃明志大玩「3P」旁邊睡了2位透明蕾絲女神，起床立刻有辣妹服務打點，連刷牙洗臉都陪伴在他身旁，來到客廳甚至有女僕幫他做家務。在女僕服侍黃明志穿衣服的時候，黃明志竟然一度卡住，NG笑說「（手）找不到衣服的洞進去。」黃明志在沙發上大享齊人之福撒錢，SWAG女郎們見到整疊大鈔，立刻顯現狼性開始搶錢之外，也把黃明志衣服扯開。黃明志笑說：「在後疫情時代大家看到錢都變得非常瘋狂，感覺我都被她們榨乾，等一下拍完之後趕快報警處理，把她們抓走。」甚至有女郎偷偷非禮黃明志，讓他受到驚嚇，立刻逃離現場。