PLG／林書豪客場首戰遭到嚴防　半場砍下12分7籃板

華裔球星林書豪今(18)日跟隨高雄鋼鐵人出征臺中洲際迷你蛋，對上福爾摩沙台新夢想家，上半場打完他拿到12分7籃板，但也發生4次失誤，球隊以42:53落後。 我是廣告 請繼續往下閱讀 林書豪上周台籃首秀，就幫助鋼鐵人止敗，助攻數還追平聯盟最高的單場紀錄。今天是他於PLG首次在客場出賽。上一場比賽，他在擋拆後能精準處理球，但今天對手顯然有備而來，沒讓他打這麼輕鬆。首節夢想家後衛吳永盛延續上一場的好表現，很快命中3記三分球，林書豪被包夾、還被製造了一次進攻犯規，該節3投0中、出現3次失誤，鋼鐵人節奏受阻、陷入苦戰，暫時以18:26落後。次節卡拉曼投進三分球，夢想家領先到雙位數，林書豪終於靠著切入上籃打進本場第一球，但隊友之後無法有效把握他創造出來的空檔，不斷的發生掉球，半場出現多達15次失誤，而夢想家則是靠著9顆三分球，以11分領先進入中場。林書豪目前出賽20分鐘，7投3中，得到12分7籃板。PLG／周儀翔確定開刀治療膝傷 預計5個月後復出NBA／霍華德能否進名人堂？大班：只算魔術時期也該進NBA／新秀賽Gasol隊奪冠 Alvarado命中絕殺摘下MVP足球／C羅單場2助攻率艾納斯2連勝 最近3戰創造7顆進球