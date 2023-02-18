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SBL／布依德狂轟34分　柏力力爆冷擊敗衛冕軍

▲洋將布依德猛攻34分、17籃板。籃協提供
▲洋將布依德猛攻34分、17籃板。籃協提供

記者廖聿偉/綜合報導

第20季SBL超級籃球聯賽第二階段持續在高雄鳳山體育館進行，本季新軍彰化柏力力第一階段雖只拿下1勝，但戰力持續提升，今遭遇衛冕軍台灣銀行，把握對手洋將瑪哈尼因傷缺陣的機會，憑藉自家洋將布依德猛攻34分、17籃板，再有射手邱家佑關鍵三分球澆熄對手反攻氣勢，最終柏力力就以84：73打下本季對戰台銀首勝。

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柏力力此役雖有布依德火力全開，但打來並不輕鬆，上半場曾拉出12分領先，第四節卻遭對手猛追，一度被追近到5分差，但邱家佑關鍵時刻展現射手本色，比賽終了前1分28秒，他在右邊底線砍進關鍵三分球，斬斷對手反攻機會，他全場飆進3個三分球，攻下全隊次高15分。

「把自己準備好，教練團也鼓勵我有空檔就出手。」邱家佑最近三場都有兩位數得分進帳，合計飆進12個三分球，成為柏力力可以倚靠的外線火力來源，搭配目前聯盟助攻王陳奕綸串聯攻勢，讓柏力力戰力逐漸提升，讓聯盟四隊戰力更加接近。

柏力力打下重要勝利，總教練吳俊雄肯定球隊提升，「我總說，輸球要輸得有價值，經過跨聯盟賽事到球季，看得到球員的成長，但要贏球，怎麼打比數接近的比賽，我們還需要努力。」他強調，球隊還是太倚重外援，本土球員的攻守必須趕緊成長，尤其是關鍵時刻處理球的狀況。

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