PLG／林書豪被針對性包夾　鋼鐵人進攻受阻客場吞敗

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首節夢想家後衛吳永盛延續上一場的好表現，很快命中3記三分球，林書豪被包夾、還被製造了一次進攻犯規，該節3投0中、出現3次失誤，鋼鐵人節奏受阻、陷入苦戰，暫時以18:26落後。
次節卡拉曼投進三分球，夢想家領先到雙位數，林書豪終於靠著切入上籃打進本場第一球，但隊友之後無法有效把握他創造出來的空檔，不斷的發生掉球，半場出現多達15次失誤，而夢想家則是靠著9顆三分球，以11分領先進入中場。林書豪目前出賽20分鐘，7投3中，得到12分7籃板。
易籃再戰後，鋼鐵人打出13:3的小高潮，快速追近分差，逼使夢想家喊出暫停，不過在那之後主場軍靠著強攻籃下連得6分，重新拿回比賽主導權，三節打完依舊握有9分領先。
末節，吉爾貝克表現搶眼，籃下強攻帶動起球隊氣勢，夢想家也由防守帶動進攻，靠著快攻重新建立起雙位數優勢。之後，林書豪重新上場，試圖帶領鋼鐵人追分，只可惜客隊始終無法提升進攻效率。
這一場比賽，林書豪遭到嚴防，沒有太好的出手機會，總計11投3中，得到16分12籃板5助攻，克拉索夫得到26分11籃板。夢想家方面有6人得分上雙，以卡拉曼21分11籃板最佳，吉爾貝克攻下18分9籃板。