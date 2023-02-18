邵雨薇日本被搭訕！下秒「素顏自拍」12萬人全懂了：美呆
33歲女星邵雨薇，過去曾以素人的身分在節目《我猜我猜我猜猜猜》爆紅，順勢踏入演藝圈，後來靠著稚嫩的臉蛋與外型，以及精湛的演技，廣受觀眾喜愛。近日，邵雨薇就飛到日本旅遊散心，沒想到卻接連被路人搭訕，讓她忍不住拍下素顏的自己，結果吸引12萬人按讚，直呼：「真的太美了！」
娛樂中心/綜合報導
邵雨薇在臉書PO文分享：「十分鐘內被一個爺爺和三個奶奶說是美人，趕緊自拍下來看看今天有多漂亮！」沒想到素顏的她，拍起來美若天仙，臉蛋依舊稚嫩雪白，配合著日本的陽光灑落，仙氣直接爆開，難怪會被人不斷搭訕，讓她忍不住害羞表示，「早上心情整個飛揚了～謝謝，說好話的力量很大內！」
貼文曝光後，也吸引12萬名網友朝聖按讚，「妳一直都很美」、「只是說了實話而已」、「其實不用特別拍來看，因為這張臉沒有一刻不美！」、「爺爺奶奶們看到妳肯定也是好心情一整天」、「的確是美人無誤。」
事實上，邵雨薇的身材也非常亮眼，今年更接下內衣品牌代言，徹底展現內在美，近年來嘗試各種不同戲路的她，則認為每個女生都應該更勇敢的了解自己，探索自己不同的樣貌，再接納自己有不同的情緒和改變，不要被外界的評論定義自己，讓自己舒服自在最重要。（編輯：詹鎰睿）