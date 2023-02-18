新好男孩放送「原味褲」撩粉！逛夜市搶吃水餃

2023年高雄迎來許多國際巨星來台開唱，今（18）晚就由地表最強男團「新好男孩」 （Backstreet Boys）打頭陣揭開序幕。新好男孩成軍30年以來，今年不但是首度到高雄開唱，更是西洋藝人首次在台灣不同城市舉辦同一個巡演的安可場。 我是廣告 請繼續往下閱讀 在開場影片之後，5位成員帥氣登場，一連唱跳 〈I WANNA BE WITH YOU〉、〈THE CALL〉和〈DON’T WANT YOU BACK〉一共3首歌曲， 開全麥現場演唱搭配原汁原味的經典編舞，不老男神們的歌唱實力絲毫不減，5位成員在不同橋段各自單獨和全場歌迷問候， 嘴甜的狂喊台灣，還保證以後一定會再回來高雄。既然是安可場，當然也不能少了4年前在台北讓全場瘋狂的「更衣秀」，由AJ和Kevin在屏風後邊撩粉邊換衣服，朝台下丟了一件「原味四角褲」。▲▼新好男孩高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供） 新好男孩已來台數次，此次首次到高雄的成員們，當然不會錯過每次來台的固定行程－逛夜市，AJ在六合夜市對水餃的美味驚為天人，還把服裝師手上的都搶來吃，高雄溫暖的天氣讓他們選了冰品為首次的高雄夜市行畫下完美句點。今天中午，成員Howie還自己上網做功課，抽空前往駁二感受高雄的好天氣，到了龍虎塔更是得意的「指導」保鑣，一定要按照網路上說的「龍喉進、虎頭出」才能獲得好運，他向工作人員表示，因為家人有在吃中藥，讓他也因此開始對中華文化產生興趣，不只自己和保鑣大拍寫真和影片，對於路人要求合照也都親切回應。青峰死不接電話！小S怒了 狂譙「主唱沒人性」黃明志「多人運動」被抓包！她撞臉鄧紫棋 幫他洗洗睡女星舊疾復發痛到飆淚！壓力太大 出現「耳鳴、腦鳴」邵雨薇日本被搭訕！下秒「素顏自拍」12萬人全懂了：美呆