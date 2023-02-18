以豪宅規格推友善建築 閤冠回歸故鄉要讓善化人「驚豔」

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閤冠建設董事長蔡廷芳為專業建築師，開業近20年。總經理蘇守品為台南人，擁有36年的營建豐富經歷，對於台南的文化底蘊與土地有深厚情感。蘇守品表示，自己北漂多年，雖然在北部推案深獲消費者肯定，但對於故鄉台南的情感未曾淡忘。善化這塊地於108年便已購置，但為了心中對於綠化及景觀的堅持，始終找不到適合的規畫推案，以至於擱置多年。在通過環評及都更後，也找到強有力的建築團隊，「閤冠晶硯」為閤冠回歸台南推出的首案，要讓居民驚豔。以建造台北豪宅經驗規格，高標準用心打造、雕琢。從外觀、動線、採光、空間、尺度、景觀、綠地、水質、空氣等，大處著眼小處著手的細膩，打造美學、安居、健康、舒活對環境友善之建築，讓居住與生活達到最臻美的境界。
蘇守品說明，南科占地廣闊，橫跨台南市新市區、善化區及安定區。台積電、聯電及群創光電紛設廠於區內，加上上百家的生技、光電、科技產業陸續進駐，創造近10萬就業人口相對提升居住需求。善化挾南科光環，本就有完善的區域生活機能及文化底蘊，加上3橫3緃的快速路網迅接市區與各大商圈，成為時尚新城指日可待。
「閤冠晶硯」規劃為地上14樓，地下3樓樓店案，總共95戶，戶戶有車位，坪數規劃23-41坪，2~3房。體恤到現代人分秒必爭，每天趕著上班上學，2房也規劃了2套衛浴，這在目前的建案中實屬難得。給水淨水系統以進口品牌5道水質淨化處理。近500坪綠地，悠然自在活氧呼吸。閤冠建設打造高規格防疫宅，要讓居民安全、安心、放心。