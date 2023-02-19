UBA／陳芷英膝傷將動刀　臺科「七仙女」變「六金釵」

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大三的近兩季大會得分后陳芷英，在與世新的預賽罕見41：45低比分一役傷膝，只打19分鐘留下8分退場，最後2戰持續免戰，臺體最終6 勝5敗排第六，吊車尾晉級，也是連2季六強，但陳芷英經具體檢查後，證實韌帶斷裂、大刀已難免。
少了2季得分后的穩定火力，原就人手短缺的臺科，如雪上加霜，只能「六金釵」撐完5連戰，且因對世新受傷的該役，她只得8分，中斷開季連8場上雙，本季場均降至18.4分，只排第四，無緣得分后三連霸，但籃板13.3則躍居第一，突破上季第二，輸給世新外援伊思尤瑪。
也即陳芷英本季雖提前報銷，但得分后換籃板后，仍小有收穫，臺科教練陳忠誠說：「陳芷英動完刀，養傷復健合計約需8、9個月，理應趕得上今年11月的112學年UBA新季。」
上半場小贏4分的文化，第三節拉出26：9攻勢，一波帶走，雙方愈無懸念，22分成交，臺科6人都得分，葉致彤三分球5投中2拿16分8籃板，12分來自上半場，艾郁婕6分、13籃板，王禹雯8分、李若瑋7分，呂佳諺6分9籃板，大一菜鳥陳佳妤2分。
100學年HBL女甲級也曾出現一支「六金釵」，臺南永仁初成軍，僅6球員，且全是高一菜鳥，但勇闖八強，最後第六作收，隔年也即101、102學年更立馬寫下二連霸，女甲史上傳奇之一。
文化王玥媞14分、林佳蓉13分，曾萱儀9分8籃板5助攻6抄截。王玥媞說，上半場遲未進入狀況，第三節才恢復正常，教練鄭慧芸說，上半場被臺科的節奏帶走，第三節找回文化打法，尤其腳程臺科跟不上，得以後來居上。
兩上季助攻后黃巧鈞說，可能是兩個多星期沒比賽，今天第一戰熱機較慢，而跟陳芷英一樣，黃巧鈞助攻后三連霸不成，大五學姊劉倩伶均場均6.4成為新科助攻后，外帶3.5抄截也第一，新科「雙冠后」，她說，下季還打不打，得視本季最終戰績。