UBA／抱在一起睡覺！　臺師大六強奪首勝

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陳靳豫萱說：「我跟映慈已不必言語，眼神就可交會，所以最後1分7秒我假切、小球真傳映慈，她輕鬆進球，我們領先4分，最終贏球，即說明我跟她之間的絕佳默契。」
陳映慈說：「我跟豫萱的搭檔，就如同力與美，力是我、美是她，今天這一球再度印證、好麻吉可從場外到場內，最重要是幫臺師贏球。」
陳映慈來自HBL苗商，陳靳豫萱出身南山，但兩人理念、通通無礙，教練梁嘉音說，陳映慈本季已多次飆高分，進攻犀利一把刀，陳靳豫萱原就很有本事，但常自我限制，非得逼到牆角才挺身而出。
預賽對臺體，陳靳豫萱21分11籃板「雙十」，生涯最高單場得分，今天複賽關鍵第一戰，她再飆20分，2度破20，她說：「過去較少一個階段比賽，第一場就拿高分，希望從今天起，任何一個階段的首戰，就早早熱機完畢。」
北市大第一節25：14先壓制，臺師第二節回敬23：8，上半場反以37：33超車，下半場雙方交替領先，第四節臺師一度超前7分，北市大控衛尹湘雲1切2罰、吳念慈三分、兩分各1，58：60進逼，但陳映慈、陳靳豫萱「力美配」，硬是澆熄北市大反撲火苗，最終5分勝出。
「力美配」與「雙衛」廖怡婷、楊秀琴，是臺師全隊僅有的4名大四學姊，楊秀琴今天雖只得2分但抓6籃板，助攻、抄截各3，教練梁嘉音說，楊秀琴度過過去3年受傷及其他因素、較少可盡情揮灑的小低潮，本季升大四，終找到自己的定位，值得期待。
107學年南山拿HBL冠軍的金牌軍成員之一，但當時楊秀琴因腳傷，臺北小巨決賽無法打，只在冠軍賽確定贏球的最後讀秒階段，李陸臻教練換她上場感染一下贏球封后的喜悅。
楊秀琴說，很快就已4年，當年那一幕歷歷在目，本季不無可能是UBA生涯最後一季，如同107學年她高三最後一年，希望如晉下月小巨蛋決賽，可以替臺師登上后座，重嘗冠軍滋味。
北市大大四當家中鋒廖瑋晴13分17籃板，連6場開季8度「雙十」，葉鈺琳、侯子映各14分，教練檔錢薇娟、張慧瑛說：「輸在決勝期幾次關鍵球沒處理好，而這就是經驗、成熟度。」