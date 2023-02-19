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UBA／抱在一起睡覺！　臺師大六強奪首勝

▲臺灣師大陳靳豫萱。官方提供
▲臺灣師大陳靳豫萱。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

當決勝期領先7分被追成2分差時，大四前鋒陳靳豫萱決定跳出，她先漂亮切傳「麻吉」陳映慈籃下建功，自己再突破上籃，終場前31.9 秒又2罰中1，臺師大最後5分都跟她有關。

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先發35分鐘11投中8、七成三高命中率，外帶9罰中4她不很滿意，但仍攻下生涯次高20分、也是UBA四年來第2度破20的陳靳豫萱，搭配不諱言「常抱在一起睡覺」的陳映慈21分、8籃板，聯手率上季第二臺師大，65：60力克上季第五北市大，拿下111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級六強複賽首勝。

陳靳豫萱說：「我跟映慈已不必言語，眼神就可交會，所以最後1分7秒我假切、小球真傳映慈，她輕鬆進球，我們領先4分，最終贏球，即說明我跟她之間的絕佳默契。」

陳映慈說：「我跟豫萱的搭檔，就如同力與美，力是我、美是她，今天這一球再度印證、好麻吉可從場外到場內，最重要是幫臺師贏球。」

陳映慈來自HBL苗商，陳靳豫萱出身南山，但兩人理念、通通無礙，教練梁嘉音說，陳映慈本季已多次飆高分，進攻犀利一把刀，陳靳豫萱原就很有本事，但常自我限制，非得逼到牆角才挺身而出。

預賽對臺體，陳靳豫萱21分11籃板「雙十」，生涯最高單場得分，今天複賽關鍵第一戰，她再飆20分，2度破20，她說：「過去較少一個階段比賽，第一場就拿高分，希望從今天起，任何一個階段的首戰，就早早熱機完畢。」

北市大第一節25：14先壓制，臺師第二節回敬23：8，上半場反以37：33超車，下半場雙方交替領先，第四節臺師一度超前7分，北市大控衛尹湘雲1切2罰、吳念慈三分、兩分各1，58：60進逼，但陳映慈、陳靳豫萱「力美配」，硬是澆熄北市大反撲火苗，最終5分勝出。

「力美配」與「雙衛」廖怡婷、楊秀琴，是臺師全隊僅有的4名大四學姊，楊秀琴今天雖只得2分但抓6籃板，助攻、抄截各3，教練梁嘉音說，楊秀琴度過過去3年受傷及其他因素、較少可盡情揮灑的小低潮，本季升大四，終找到自己的定位，值得期待。

107學年南山拿HBL冠軍的金牌軍成員之一，但當時楊秀琴因腳傷，臺北小巨決賽無法打，只在冠軍賽確定贏球的最後讀秒階段，李陸臻教練換她上場感染一下贏球封后的喜悅。

楊秀琴說，很快就已4年，當年那一幕歷歷在目，本季不無可能是UBA生涯最後一季，如同107學年她高三最後一年，希望如晉下月小巨蛋決賽，可以替臺師登上后座，重嘗冠軍滋味。

北市大大四當家中鋒廖瑋晴13分17籃板，連6場開季8度「雙十」，葉鈺琳、侯子映各14分，教練檔錢薇娟、張慧瑛說：「輸在決勝期幾次關鍵球沒處理好，而這就是經驗、成熟度。」

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