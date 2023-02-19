短今過海關被攔！疑惑真的沒整型：明明跟照片長得一樣
職棒中信兄弟啦啦隊女神短今，與職籃雲豹啦啦隊總監豆芽前往日本大阪旅行，兩位美女情人節出遊，拍攝許多美照驚豔粉絲，回國時卻在自動通關時頻頻卡關，最後改走人工通道，海關人員看了好幾次才讓她過關，讓短今相當疑惑，誤以為對方認為她整型，事後兩位天兵才發現根本拿錯對方護照，鬧了個大烏龍。
記者江芷稜/綜合報導
短今在社群平台曝光這件趣事，當時嘗試2次自動通關都無法順利通行，只好改走人工通道，海關人員打量許久，拿著護照不停比對，她心想：「怎樣？明明就跟照片長得一樣？是覺得我整型嗎？」內心充滿疑惑，最後仍被放行，過海關才發現拿了豆芽的護照，對方一樣卡關3次，改走人工通道入境，短今笑稱：「結論就是我跟豆芽長得很像！」
豆芽也分享與短今共度情人節心得，透露出發前一直煩惱穿搭，結果有位朋友認真對她說，「其實你真的不用煩惱，因為你跟短今出國，應該沒有人會看你」，潑了一盆冷水，豆芽聽完之後，默默從行李箱裡把短裙拿出來，長褲放進去，事後在大阪旅遊過程，短今真的多次被粉絲認出，女神顏值在海外也難以忽視。
粉絲則稱讚這故事太逗趣，「兩位都是女神，海關才會搞錯」、「妳們倆這趟旅行怎麼那麼多ㄎㄧㄤ事」、「太好笑了，還好沒有因為帶錯護照被扣留！」