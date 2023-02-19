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李昇基娶詐欺犯女兒被罵爆！安撫粉絲：請以寬容的心看待

▲李昇基（左）宣布要娶李多寅，讓粉絲相當失望。（圖／翻攝李昇基、李多寅IG）
▲李昇基（左）宣布要娶李多寅，讓粉絲相當失望。（圖／翻攝李昇基、李多寅IG）

記者江芷稜/綜合報導

韓國男神李昇基宣布4月要娶回女友李多寅，本來該受到祝福的喜事，卻因為女方父親是經濟詐欺犯，曾經遭到判刑，婚訊遭到抵制，粉絲怒轟李昇基剛逃離經紀公司的剝削，損失100億元韓幣音源收入，卻要跟詐欺犯女兒結婚，可說是相當諷刺，紛紛表明要脫粉，祝福他好自為之。感受到粉絲的反彈，他昨（18）日在社群網站透露心聲，感謝粉絲喜愛，喊話「希望大家以寬容的心支持我！」

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▲李昇基18年發行137首歌，卻一毛錢都沒收到。（圖／李昇基IG）
▲李昇基與經紀公司鬧翻，又因婚事起波瀾。（圖／李昇基IG）
▲▼李昇基的未婚妻李多寅出生演員世家。（圖／李多寅IG）
▲李昇基的未婚妻李多寅出生演員世家。（圖／李多寅IG）
▲▼李昇基的未婚妻李多寅出生演員世家。（圖／李多寅IG）
▲李多寅父親是詐欺犯，自己卻又愛炫富，引發網友反彈。（圖／李多寅IG）
李昇基相當有誠意，在IG發表韓、英、中、日四種不同語言的內文及不同圖片，表達對Airen（李昇基粉絲名）的感謝，「我不善於表達，不太會向大家表達我的真實內心，千言萬語無法訴說我對粉絲的感恩之情，一直以來內心始終不減」，對於義無反顧給予信任的粉絲，獻上尊敬和愛意，承諾會守護和珍惜粉絲。

他不再提及婚訊引爆的負面效應，放軟姿態表示，希望粉絲以寬容的心支持自己。未來的岳母甄美里也打破沉默，澄清自己與女兒從未拿到先生給的一毛錢，這些年因不實報導受了委屈，自己也是受害者。

▲李昇基安撫粉絲，希望大家以寬容的心看待婚訊。（圖／翻攝自李昇基IG）
▲李昇基安撫粉絲，希望大家以寬容的心看待婚訊。（圖／翻攝自李昇基IG）
甄美里更表明對準女婿李昇基的支持，認為愛情並非外人能阻擋，身為一個母親，能有一個沉穩又強壯的男人作為女婿，是非常值得感謝的事情。她盛讚李昇基非常勇敢，很會照顧人、家庭多了這位新成員後，氣氛變得好很多，對未來女婿相當滿意。

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