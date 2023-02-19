北韓發射「可覆蓋美國全境」飛彈！美日韓三國同聲譴責

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日本防衛大臣濱田靖一表示，導彈擁有射程達到1.4萬公里的能力，可以到達美國本土。《讀賣新聞》指出，日本首相岸田文雄晚間在首相官邸召開國家安全保障會議（NSC）4大臣會議，於會後回應稱北韓這次的發射行為，是「對全體國際社會升高挑釁的暴舉」，並稱已經提出嚴正抗議。
日本放送協會（NHK）報導，日本南山大學教授平岩俊司指出北韓發射彈道飛彈的意圖為該國加強國防能力的動向之一，尤其是美韓下個月起將實施大規模聯合軍事演習，北韓明顯以「發射飛彈」作為反制措施，展現不退縮的強硬姿態。
韓軍方聯合參謀本部昨天則批評，北韓舉動嚴重威脅朝鮮半島乃至國際社會的和平與穩定，公然違反安理會決議，韓國總統室國家安保室室長金聖翰也召開國家安全保障會議（NSC）常任委員會會議，探討應對方案。聯參強調，軍方在加強警戒監視的同時，也透過美韓緊密合作維持高度戒備狀態。
美國在飛彈發射後立即與韓國召開會議討論有關情況，決定進一步鞏固協防。美國印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）則表達對北韓的譴責。根據評估，這次導彈發射未對美國人員、領土或盟友構成立即的威脅。
距離北韓上一次發射「ICBM級導彈」是在2022年11月18日試射新型洲際彈道導彈「火星-17」，這款洲際彈道飛彈也在北韓本月8日舉行建軍75週年閱兵式中登場亮相，同時軍方也展示了固體燃料型新型洲際彈道飛彈等共數十枚。