NBA／灌籃大賽回來了！McClung三灌滿分　驚豔全場奪冠

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本屆灌籃大賽參賽名單包括了火箭的K.J. Martin、鵜鶘的Trey Murphy III、尼克的Jericho Sims和76人的McClung。首輪四人就拿出了「壓箱寶」，動作皆創意十足，第一回合曾奪G聯盟新人王的McClung飛躍2個人、碰籃板後再反灌，拿下了50分的成績。
第二灌，Murphy胯下大拉桿、加第二次的風車拉桿凶狠灌進，得到49.4分；McClung轉身360度大風車反扣，這樣反人類的動作，讓他拿到了49.8分，兩人雙雙晉級到最終決賽。
決賽由 Murphy先灌，他上演一個自拋、接球後胯下大風車灌籃，贏得了滿堂采，得到48.8分；但McClung也不讓他專美於前，飛躍一個人的高度，在空中連拉兩桿，拿下他本場第2個滿分。
第2回合的較量，Murphy使用了一個類似於當年Vince Carter的360度轉體灌籃，難度很高，但創意略嫌不足；McClung穿上特別的球衣，540度反扣、繞道籃筐另一邊扣進，又拿到滿分，總分100分，毫無爭議的奪得冠軍。
此前費城76人官方已經宣布，將和McClung簽下一份雙向合約，也希望這次在明星賽的耀眼演出，能讓他未來得到更好的發展。