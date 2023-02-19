才說贈女友千萬房！陳零九突分手呼呼 經紀人18字證實了
歌手陳零九與女友呼呼交往長達10年，今（19）日兩人突然在Instagram 宣布正式分手消息，陳零九與呼呼口徑一致的說道：「我跟呼呼和平的分開了。請大家能給我們多一點時間與空間，不作打擾，謝謝大家。」消息曝光後引起外界關注。
記者黃雅琪/綜合報導
陳零九今日在Instagram 發布一張全黑照片，並寫下：「不是很喜歡用這樣的方式告知大家，一直以來我們都認為感情是很私人的事情，也承受了很多壓力，但因為彼此共同的朋友太多，所以選擇用這樣的方式告訴每一位關心我們的朋友們，我跟呼呼和平的分開了。」宣布完分手消息後，陳零九期望外界給予私人空間：「請大家能給我們多一點時間與空間，不作打擾，謝謝大家，陳零九。」而女方也在Instagram 發表近乎相同的內容。
對此，陳零九經紀人回應：「謝謝大家的關心，祝他們彼此未來一切都好！」證實了兩人10年情斷。陳零九與呼呼交往期間，在潮牌服飾、手搖飲品上都有合作關係，就連分手後呼呼的Instagram 仍然替品牌打廣告，對於合作事業體上的關係有無改變，陳零九經紀人表示：「目前還是有的。」事實上，1月中的時候，陳零九出席品牌記者會，受訪時更大方稱可以送呼呼千萬房子，但他也提及工作太忙陪女友時間太少，也許是造成兩人分手的原因之一。