小S首次出席同志婚禮！網見新人顏值暴動了：好像許光漢

才說贈女友千萬房！陳零九突分手呼呼　經紀人18字證實了

▲陳零九（左）與女友呼呼宣布分手。（圖／翻攝自陳零九、呼呼 Instagram）
▲陳零九（左）與女友呼呼宣布分手。（圖／翻攝自陳零九、呼呼 Instagram）

記者黃雅琪/綜合報導

歌手陳零九與女友呼呼交往長達10年，今（19）日兩人突然在Instagram 宣布正式分手消息，陳零九與呼呼口徑一致的說道：「我跟呼呼和平的分開了。請大家能給我們多一點時間與空間，不作打擾，謝謝大家。」消息曝光後引起外界關注。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲陳零九投資手遊。（圖／爭戰科技提供）
▲陳零九日前出席品牌活動，曾大方表示願意送千萬房子給女友呼呼。（圖／爭戰科技提供）
陳零九今日在Instagram 發布一張全黑照片，並寫下：「不是很喜歡用這樣的方式告知大家，一直以來我們都認為感情是很私人的事情，也承受了很多壓力，但因為彼此共同的朋友太多，所以選擇用這樣的方式告訴每一位關心我們的朋友們，我跟呼呼和平的分開了。」宣布完分手消息後，陳零九期望外界給予私人空間：「請大家能給我們多一點時間與空間，不作打擾，謝謝大家，陳零九。」而女方也在Instagram 發表近乎相同的內容。

▲呼呼與陳零九分手後，在Instagram 依然替合作事業打廣告。（圖／翻攝自呼呼 Instagram）
▲呼呼與陳零九分手後，在Instagram 依然替合作事業打廣告。（圖／翻攝自呼呼 Instagram）
對此，陳零九經紀人回應：「謝謝大家的關心，祝他們彼此未來一切都好！」證實了兩人10年情斷。陳零九與呼呼交往期間，在潮牌服飾、手搖飲品上都有合作關係，就連分手後呼呼的Instagram 仍然替品牌打廣告，對於合作事業體上的關係有無改變，陳零九經紀人表示：「目前還是有的。」事實上，1月中的時候，陳零九出席品牌記者會，受訪時更大方稱可以送呼呼千萬房子，但他也提及工作太忙陪女友時間太少，也許是造成兩人分手的原因之一。

情人節喜訊不斷！姚淳耀長跑11年完婚　范少勳爆雙喜臨門

劉嘉玲跑趴嗨瘋了！梁朝偉跨滿地醉漢「做一事」令人佩服

《鬼家人》笑死哭死「7大精彩亮點」！導演4招玩壞許光漢

柯震東突揭帥臉破相照！傷疤穿過眼睛「3字自嘲」好心酸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀