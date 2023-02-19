柏林影展2大嬌點！安海瑟薇「透視裝」完勝暮光女蛋糕裙
揮別新冠肺炎疫情，第73屆德國柏林影展16日正式登場，紅毯上星光熠熠，好萊塢「2大『嬌』點」盛裝出席立刻引發眾人注目！擔任正式競賽評審團主席的「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、影展開幕片《She Came to Me》主角的安海瑟薇（Anne Hathaway），一人甜美、另外一位性感穿著各有特色。
記者黃雅琪/綜合報導
現年32歲的「暮光女」克莉絲汀史都華，身為第73屆德國柏林影展正式競賽評審團主席，在當初公開評審團名單時已經造成不小的轟動；這回她在影展開幕當日，一改過往酷帥風格，換上一套雪白色的浪漫蛋糕裙，宛如童話故事主角般的服裝，不過她在深色吊帶、髮型上依然保有率性元素，這身禮服穿在克莉絲汀史都華身上呈現出強烈對比，吸睛度極高。
現年40歲的不老女神安海瑟薇，這回她在開幕紅毯上作風大膽，換上一套火辣辣的「透視裝」，黑色蝴蝶結、圓點交織出網格造型，透露出膚色的貼身內襯，乍看之下像是裡面沒有穿一樣性感，由於禮服的合身設計，也讓安海瑟薇的姣好身材展露無遺，現場鎂光燈全聚焦在她身上，更成為德國柏林影展開幕的一大亮點。