驚喜幫曾寶儀提早慶生 LuLu突化身「醉客」大鬧舞台
公視歌唱節目《姐妹們的音樂萬萬歲》錄製《那一夜，我們在簡單五號》主題，邀請駐唱經驗豐富的實力派唱將郎祖筠、林俊逸、吉巴奈、卓義峯，與主持人曾寶儀、LuLu（黃路梓茵）重現Live House風情，歌聲、歡笑聲不間斷。製作單位更趁錄影時特別安排驚喜橋段，提前幫2月21日生日的曾寶儀慶祝50歲生日，讓曾寶儀又驚又喜。
記者侯家瑜/綜合報導
談起Live House種種，曾寶儀說：「除了聽歌，Live House是很奇妙的地方，人生的喜怒哀樂都在那裡發生…」LuLu回應：「短短的幾個小時，就有人結婚、離婚、失戀、求婚…眾生百態。」而且，每位駐歌手都有自己別具特色的生日歌單，像已搭檔演出16年的郎祖筠、林俊逸演唱「陶大偉版」的生日快樂歌《長尾巴》，他們還爆料，「星光二班」賴銘偉走宮廟派路線，唱「佛光普照版」，並隨口輕哼了幾句，逗得曾寶儀笑到合不攏嘴、拍手叫絕，曾寶儀說：「那不是阿彌陀佛嗎？」還連忙制止樂隊老師，不要再歪樓演奏下去。
而很能飆高音的爆發系歌手卓義峯則走超酷風，請觀眾再點其他喜歡聽的歌，做為祝福，滿滿綜藝魂的郎祖筠、林俊逸一聽，立刻接力幫卓義峯量身改編《鼓聲若響》，成為飆高音版的生日快樂歌，沒想到調酒師Jerry竟巧巧送上一個大蛋糕，讓曾寶儀、LuLu十分驚訝，異口同聲問：「今天是誰生日啊？」曾寶儀轉頭問製作團隊才知道，自己竟是壽星，曾寶儀不敢相信直說：「這太快了吧！」原來製作單位特別將去年11月錄影的這一集，安排在曾寶儀生日前夕播出，讓曾寶儀好感動，大呼：「這是50年來最驚奇的慶生派對，超Q的，感謝大家的用心安排！」
而LuLu也不顧形象豁出去了，演出酩酊大醉的酒客大鬧舞台的狀況劇，她先是搶麥克風上台跟吉巴奈大唱《自由》，還冷不防把吉巴奈推下舞台，自己霸佔舞台。直到經驗老道的郎祖筠帶著一杯酒走上舞台，以一句：「你的點的酒來了。」才把鬧場的LuLu平和請下舞台。