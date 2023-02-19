國民黨傳設「大局條款」惹議 侯友宜：黨會訂出周全辦法
媒體今（19）日報導表示，國民黨研擬3月8日中常會通過「大局條款」，2024立委將以提名現任立委為優先，被外界視為阻擋現任議員轉戰立委，國民黨發言人林家興稍早回應，黨內相關部門對該報導內容毫無所悉。新北市長侯友宜下午受訪則說，相信黨一定會提出一套周全辦法，讓黨內優秀同仁為國家多做事。
記者翁子竣／台北報導
國民黨2024立委初選炒得火熱，現任北市議員徐巧芯、鍾沛君、張斯綱、徐弘庭及游淑慧等人，接連對外表態有意角逐國民黨立委提名。不過，據媒體今報導指出，國民黨擬3月8日中常會通過2024立委提名特別辦法，黨中央研擬於辦法中設立「大局條款」，若初選競爭者都有實力勝選並通過門檻，黨中央將優先提名現任立委。
不過，對於外界傳聞，林家興則否認回應，黨內相關部門對該報導內容毫無所悉，盼外界不要捕風捉影。侯友宜下午受訪則表示，相信黨內部對優秀且想從政的黨員們，「一定會提出一套周全辦法」，讓所有黨內優秀同仁，出來為國家多做事。
此外，針對鴻海創辦人郭台銘有意重返國民黨參選2024總統，傳藍營現已湧現反彈聲浪。侯友宜說，面對所有事情，只要大家願意為國為民、努力做事，都要共同攜手面對，讓這片土地能夠共好，並用共好態度團結所有力量，才能面對所有挑戰。