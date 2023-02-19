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《星際異攻隊3》雜牌英雄回來了！葛摩菈驚喜現身成混蛋

▲《星際異攻隊3》雜牌英雄全員回歸。（圖／迪士尼提供）
▲《星際異攻隊3》雜牌英雄全員回歸。（圖／迪士尼提供）

記者黃雅琪/綜合報導

漫威電影宇宙第五階段第二彈鉅作《星際異攻隊3》發布正式預告、海報，星爵深情款款回顧過往被旁人吐槽，葛摩菈驚喜再度現身令他喜出望外，卻也因變成大混蛋令他五味雜陳！本集是詹姆斯岡恩執導的《星際異攻隊》三部曲最終章，令影迷迫不及待見證，這群另類「雜牌英雄」的終極決戰。

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▲《星際異攻隊3》葛摩菈驚喜現身卻變大混蛋。（圖／迪士尼提供）
▲《星際異攻隊3》葛摩菈驚喜現身卻變大混蛋。（圖／迪士尼提供）
《星際異攻隊3》首支預告再現招牌超鬧爆笑喜感，浣熊火箭終於勇於面對不堪過去，還有驚喜再度現身的葛摩菈與本集大反派亞當術士！「星爵」克里斯普瑞特、「毀滅者德克斯」戴夫巴帝斯塔、「螳螂女」龐克萊門捷夫、「涅布拉」凱倫吉蘭、星爵養父勇度的忠誠副手「克雷林」西恩岡恩，以及「浣熊火箭」布萊德利庫柏與「樹人格魯特」馮迪索原班人馬全員回歸。

▲《星際異攻隊3》中文版正式海報。（圖／迪士尼提供）
▲《星際異攻隊3》中文版正式海報。（圖／迪士尼提供）
在本集正式登場的「亞當術士」由威爾普爾特飾演，飾演「至高進化」的男星庫克胡迪伊吾吉，也是全新階段備受矚目的大反派。「亞當術士」是阿耶莎為了摧毀星際異攻隊，所創造的超能力人造人，他其實早在十年前的《雷神索爾2：黑暗世界》片尾彩蛋和 《星際異攻隊》中，以「繭」出現在收藏者博物館裡，直到《星際異攻隊2》片尾才破繭而出以「活體」登場。《星際異攻隊3》將於5月3日搶先全美在台登場。


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