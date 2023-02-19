女星帶1歲兒放風！怒飆公園「2大亂象」：不要挑戰母性
藝人小蠻（王承嫣）2020年嫁給男友邵翔，育有一位1歲多的孩子「至尊寶」，也時常在社群平台分享媽媽經，與粉絲們熱情互動。近日，小蠻就火大分享，她不僅在公園遇到陌生人會主動手撕麵包，試圖餵她小孩，還遇到一群媽媽會共同指教她小孩，讓她超級生氣，直呼：「不要挑戰母性，惹怒保護孩子的媽媽～」
娛樂中心/綜合報導
小蠻在個人IG分享，由於至尊寶已經到了每天幾乎要去公園放風的年紀，卻也常常遇到一些奇怪的路人，甚至會親手撕下麵包試圖餵食，讓她當場大聲斥喝，「欸！不要亂餵我的小孩！如果他對某些食物過敏，你負責嗎！而且你的手不是太乾淨吧？」便生氣地趕緊抱著孩子離開現場。
另外，小蠻也提到，遇過會指教至尊寶吃奶嘴的媽媽們，說是會阻礙孩子說話發展等等，讓小蠻聽不下去，對著至尊寶說：「走！奶嘴咬好！我們去玩溜滑梯！」她表示，孩子正在長牙齒，說話也很清楚，實在是不用跟路人解釋，讓她再次強調，「我真的是會原地毫不猶豫的，白眼加告訴你，『這我小孩應該是不關你的事吧？』」
最後小蠻也自嘲，「最近常常被路人，惹得頭髮都豎起來了！」也希望網友們也能分享類似的育兒經驗，「趕快！跟我分享，妳們遇過的奇人異事讓我笑一笑！！不然我真的需要吃個清心丸退火！」（編輯：詹鎰睿）