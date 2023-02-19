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PLG／給予台灣職籃未來發展意見　島田慎二直指2點很重要

▲PLG執行長陳建州和B聯盟島田慎二會長會面交流。（圖／黃建霖攝）
▲PLG執行長陳建州和B聯盟島田慎二會長會面交流。（圖／黃建霖攝）

記者黃建霖/臺北報導

日本職籃B聯盟主席島田慎二先生近期來到台灣拜會國內兩職籃，今(19)日PLG執行長陳建州也和他進行餐敘，並於下午在和平籃球館召開記者會。對於台灣職籃的發展，島田先生也分享了自己看法，他認為職籃要長久經營，重要的是在行銷經營上下功夫，以及在地方努力耕耘。

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日本的職籃曾經也和台灣一樣有兩個聯盟，即日本BJ職籃聯盟與日本國家籃球聯盟，但後來在FIBA出面下進行了整合，最終催生出了一個新聯盟——也就是B聯盟。

目前台灣兩職籃並立，看似各有發展，不過在前三季的紅利期度過之後，是否能保持現有的熱潮和觀眾人數？島田慎二今天在記者會上表示，台灣職籃未來會遇到的挑戰就是要增加基礎球迷人數以及吸收更多的關注，「主、客場的裝飾意象和氣氛的營造都是相當重要的，這些會是很大的挑戰。」

島田接著表示，日本的B聯賽分有3個等級，總共有54支球隊，他認為其中最重要的一點是和在地的連結，「我們的球隊名字中，一定會有當地的地名，每一個球隊也一定有自己的主場館，經營的是當地的群眾和企業——每一支球隊都會有當地大大小小300多個企業來支持。當然，日本的幅員也更大，粉絲自然也更多，這是長遠發展的優勢。」

昨天和T1聯盟方面會晤，島田慎二今天也來到PLG觀看富邦勇士對戰桃園領航猿的比賽，談到對於PLG的看法，他說：「日本過去也有數個聯盟並立的狀況，彼此之間當然會出現競爭關係——在商業發展上會遇到各式各樣的問題，但我可以感受到陳建州執行長、聯盟和球迷投注在這個聯盟上的熱情。」

除了分享職籃經營的看法之外，島田這次前來也是希望促成台日籃球更多的合作，他表示雖然這幾年因為疫情而稍微有所中斷，但希望未來能有更多台灣球員來日本打球，也盼有更多日本選手來台灣發展，同時期許青少年世代也能有更多交流。

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