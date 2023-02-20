大貓熊香香返中前最後亮相　日本民眾淚眼送別

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因為香香所有權歸中國，依據當初協定，香香滿24個月大時就要回中國定居。不過，東京都政府在2019年6月12日期限前提出延長申請，獲中國方面同意，香香可在東京續住到2020年12月底。
未料碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，讓香香的返中之路再度延後到今年2月21日。
日本朝日新聞報導，在上野動物園出生成長的香香，今天一如往常時而仰躺在木床上、時而起身打呵欠，並朝著民眾大口吃起竹子。
香香舉手投足的每個動作都引來民眾歡笑聲及手機拍照聲，由於每位中籤民眾只能在場內停留1到2分鐘，可以看到有民眾在時間截止時，流淚揮手跟香香告別。
部分沒中籤的民眾今天也特地到上野動物園外感受氣氛，家住埼玉市的40多歲女性說，雖然沒中籤無法入園看香香，「但因為今天是香香最後一天公開亮相，所以我想來這裡跟香香呼吸相同的空氣」。
鄰近上野動物園的「上野諮詢中心」，因為擺放超過200種大貓熊紀念商品，被大貓熊迷稱為「大貓熊諮詢中心」，今天也吸引大批人潮搶購紀念商品。家住東京都墨田區的中川美紀說，今天買了大貓熊布偶，「用來紀念我最喜歡的香香」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120219