中國抗疫只能是奇蹟　否則習近平無法自圓

我是廣告 請繼續往下閱讀
最終證明多慮了，數字是可以創造的。中國3年疫情的死亡總數，先是排除非因呼吸道感染死亡者，再是排除非在醫院死亡者，最終的死亡人數統計只有8萬餘人。
於是，根據統計，全世界因COVID-19疫情的死亡人口，美國每10萬人中有337人居首；中國每10萬人中只有6人，最低。台灣的此項數據是70人，也遠遠超過中國。
但中國公布的死亡人數統計，西方國家不相信，美國紐約時報根據4種不同方式的科學家推估，中國因疫死亡人數在100萬到150萬中間。中國老百姓也不相信，微博上充斥著各種苦笑與酸言。
一個中國網友說得好：「如果一件1年前、半年前、甚至3個月前的事件，他們可以自我粉飾到如此不要臉的程度，那麼，歷史教科書上那些5年前、10年前、百年前的事情，有半個字可以信嗎？」
只是，從中共主政者的立場來看，數字必須被發明、奇蹟必須被創造，否則黨將不黨。疫情初起，中共下令武漢封城，那可是一個超過1千萬人口的城市！封鎖1千萬人口這種事，人類歷史上從無前例，不但驚壞世人，中共更因此自誇：這是中國的體制優勢。
什麼是中國體制優勢？就是共產黨領導、一黨領導的國家體制，以及全國一條鞭式的上行下效，而或許更重要的，是習近平領導。這樣的體制優勢，是中共「西降東升」、「中華民族偉大復興」的理論基礎。因此，如果這樣的體制優勢最終被證明為虛幻，中共將如何自處？習近平怎能繼續幹？
目前為止，國際社會對處理疫情方式，包含中國的嚴格清零、西方的與病毒共處，及包含台灣在內的混合方式，並沒有一定的孰優孰劣評價，如何在經濟發展與人民生命中取捨，也沒有一定的判準。但中國已經有了自己的定論，他們的清零路線是正確的，而這樣的體制優勢是其他國家沒有的。（編輯：邱國強）1120219