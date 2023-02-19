暢談3寶媽經歷！李心潔《孩子》公布「新身分」活出自己
《孩子，你好嗎？》小黃花一葉系列紀錄片，是由金馬影后李心潔及藝人好友們創立的小黃花基金所拍攝，李心潔不僅擔任全系列監製，更首度擔任導演執導其中一部《山頂小屋》，探討家庭關係和親子教育模式，以及父母、教育者與孩子間愛的互動交流。另外3部紀錄片由新銳導演陳勝吉、池家慶執導，分別是以李心潔為紀錄片主角，分享她生命故事《我的名字叫李心潔》、長期追蹤在家自學家庭的《鴕鳥騎士》、華文學校教育《我是誰？》。
記者黃雅琪/綜合報導
影后李心潔除了是演員及歌手，同時也是畫家、作家、監製以及全職媽媽，身為3個孩子的母親身分，她相當在乎孩子的成長過程和教育，並且與同樣愛戴兒童的演藝圈姊妹淘藝人楊采妮、梁詠琪和許茹芸，聯手於2007年成立小黃花慈善基金。李心潔說：「這世界沒有一個影片或一本書，是去教父母親教育孩子的步驟或流程，很多人都是在當了父母親之後，才開始學習去當一個爸爸和媽媽。」因此她決定發展《孩子，你好嗎？》系列紀錄片，用身為母親的角度分享和孩子的相處。
李心潔表示，這次紀錄片以3個不同的教育體系，和自己身為事業型母親對教育觀點的出發，剖析各方的角度，以分享的形式去展現不同的教育理念。在《我的名字叫李心潔》片中，她在忙碌工作之餘，陪伴孩子們走進大自然，接觸畫畫等興趣培養，同時大方分享她對於教育的看法：「所謂各式各樣的教育制度，要讓孩子達成怎樣的成就，對我而言意義不大。我認為重要的是，人活著這一生，能不能活出自己的樣子，找到生存的價值，不管在什麼樣關係中，都可以讓自己跟別人成為更好的人，這才是我覺得最棒的教育！」《孩子，你好嗎？》系列紀錄片將於3月31日上映。