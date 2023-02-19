排球／臺北鯨華粉碎台電七連霸夢　隊史首度獲例行賽冠軍

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進入第三局，臺北鯨華展現贏球企圖心，甘可慧、吳芳妤以及林書荷的火力讓愛山林毫無招架之力，初期就建立起雙位數的領先優勢，臺北鯨華奪下勝利，且成功在例行賽封后，勇奪隊史第一冠！
臺北鯨華女子排球隊成軍於2019年，由菁華工業股份有限公司贊助，菁華工業以實際行動支持國內運動發展，除了積極參與各項體育賽事贊助外，也提供球員展現球技追夢舞台的機會，培育更多的台灣之光。臺北鯨華也與臺北市政府體育局合作，成為臺北城市代表隊，長期配合政府推展全民運動政策，推廣排球運動不遺餘力。本次拿下冠軍，球團菁華工業與臺北市政府體育局也功不可沒。
臺北鯨華從企業排球聯賽15年到18年完美的進步紀錄編織出奪冠路上最動人的傳奇故事，每年都進步一名，展現出隊伍不斷精進、挑戰自我的精神，使每年都能大幅度的進步調整。而在今年小牛教練的帶領下拿下隊史第一冠，不論是將球員的潛力做實質的場上表現，在進攻與防守上都有最實質的發揮外，教練說，「臺北鯨華四歲的這年，非常感謝身邊每一位幫助鯨華的人。拿下冠軍對球員們是一個非常好的肯定，但在未來的挑戰賽我們也會持續往前邁進。」
今年賽季接下隊長一職的廖苡任也坦言：「今年第一次當隊長壓力其實很大，但一路走來，也非常感謝有這個舞台能讓我們發揮。」這個冠軍對於臺北鯨華而言不但是對自己最大的肯定也想以冠軍回饋長期支持臺北鯨華女子排球隊以及愛好排球的廣大球迷們，與大家共向創造歷史的榮耀時刻。