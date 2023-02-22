專訪／抵禦裴洛西來台網攻　唐鳳自曝任期「最滿意」工作

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即使擁有這些華麗頭銜，初見唐鳳，卻發現他意外的謙和有禮，全然沒有「天才」的狂傲之氣，說起話來不疾不徐、特別溫和，一進門便溫柔地向記者打招呼，簡單整理了一下髮型後，才開始受訪。
成功抵禦裴洛西來台網攻 唐鳳自認是上任最滿意、最具挑戰工作
數位部於去年8月27日掛牌成立，至今近半年，說起短短半年執掌過程，最滿意及最困難的地方，唐鳳侃侃而談，剛好都是同一件事，就是數位部剛成立時，美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，中國發起的網攻事件。
「當時有些部會的官網突然連不上，還有車站、甚至7-11都出現一些竄改的訊息，而且量大到前所未聞，在一天內最大攻擊量就達平時的23倍。」這是數位部剛成立接到的的第一項任務。
唐鳳說，當時不但要幫助各個機關，且在中共開始軍演的同一個小時，數位部官網剛好上線，但採用最新技術、Web3為主的分散式架構，能夠完全排除阻斷性攻擊，以致數位部官網並未受到境外網軍干擾、1秒鐘都沒有卡住過。「結果這個講法一見報，很多人免費幫我們測試，還是都沒有中斷過。」唐鳳自豪地說，顯然相當滿意數位部打下的第一仗。
對比中共網軍擅長的大量阻斷服務攻擊（DDos），目的在於使目標電腦的網路或系統資源耗盡，讓服務暫時中斷或停止，導致其正常使用者無法存取，Web3是個分散型網絡，可為弱勢或少數族群（個人、團體與國家）建立「不對稱防禦系統」，後端採用星際檔案系統（IPFS），相當於把重要資源分散在全球各地的電腦，再加上加密技術讓內容不容易被篡改，讓中共極難瞄準下手。
唐鳳曾在受訪時提到，IPFS是一個分散式的、民主式的資料儲存解決方案，「也就是任何人都可以來幫我們，只要在電腦上面裝了IPFS的軟體或瀏覽器，就能幫忙備份數位部網站，或至少路由到願意備份的網站。」
「當時包含IPFS系統的維護者、或全世界許多正在使用這個技術的人，都寫信跟我們說，他們不但捐自己的硬碟、連線，幫助我們抵抗這種攻擊，且在技術上若還有任何需要，都會不計酬勞的來幫助我們。」唐鳳說這是令她印象最深刻、最感動的一件事，且證實這套防禦架構有效，能幫助其他機關找出因應方式。
全世界很少像台灣會遭遇如此大量的網攻，面對網攻消耗戰，唐鳳直言，民主陣營必須透過聯防方式，一起想新的架構、採取非對稱作戰，而非被各個擊破，國際間的守望相助很重要，可以讓防禦的成本減低。以往採單點防禦，若攻擊方資源比較多，防禦方就會被迫投入更多資源，且必須在每個環節都投入相應資源，一旦稍微少一點，攻擊方就會集中攻破該環節，可說是對攻擊方較有利的戰場，但當所有防禦方共享同一個IPFS、Cloudflare架構，攻擊方看到大家聯防起來，得阻斷分散在全世界各個角落的20幾萬台電腦，得投入不成比例資源，且若真的全數阻斷，包含Web3所有NFT都會一起斷線，造成連帶損害非常高，便會知難而退。
公私部門資安連環爆 數位部機關各司其職
除了國安危機外，今年數位部又迎來巨大考驗，短短不到2個月，就接連爆出4起個資外洩，掌握台灣2300萬人健康資料的健保署，爆發官員盜賣民眾個資，華航也被踢爆會員資料外洩，緊接著共享汽車品牌iRent爆出40萬名消費者的個資遭外洩、格上租車也發生訂單資料流出。
隨著國家資通安全研究院2月10日揭牌，各界都在看唐鳳要如何化解危機。
唐鳳提到，數位部負責全國政府機關共通系統，公務機關導入T-Road制度和「零信任架構」（Zero Trust Architecture）讓各部會網站來驗證資安，涉及個資機關之間只能透過政府服務網交換，強化端點守門機制。
所謂零信任架構就是秉持「永不信任，持續驗證」的理念，須重複、多方認證建立信任以讀取資料，數位部預計在今年底前，全面於T-Road系統（加密傳輸通道）中，導入設備、連線，身份三重驗證的零信任機制，並預計在2年內，優先輔導擁有大量人民個資的Ａ級機關，再繼續輔導Ｂ級機關和其他縣市，如此，即使駭客攻破其中一個部分，其他部分還是能起到聯防的效果。
「數位部資通安全署則負責關鍵基礎設施、國安相關機關的資安政策擬定、稽核、確保改善計畫等，加強資安方面防護。至於民間資安事故、個資外洩，會由資安院在相關技術上給予協助，並進行全民意識的推廣。」
再設資安機關恐疊床架屋？唐鳳說明
由於台灣並無獨立專責的個資保護機關，導致各機關對個資保護各行其是，依現行法規，戶政資料外洩找內政部戶政司，健保找健保署，華航會員資料找民航局，iRent租車找公路總局等，行政院副院長鄭文燦日前說，明年8月前會成立個資保護的獨立監督機制，惹來外界不解，行政院有「資安會報」、數位部有「資安署」、「資安院」，仍管不好人民的個資與政府資通安全，還需要再設置一個機關？
唐鳳理了理頭緒說道，資安署、資安院都是行政機關，個資法管得比較寬、資安法管得比較窄，資安署主要在關鍵基礎設施、國安相關機關，若像華航確實屬於較重要機關，可能經民航局程序，納入資安署管理重點，這目前正在研議作法，但不可能全國各行各業、所有個資事故，都視為關鍵基礎設施等級，由資安署來管理，因此才會仿效日、韓、美國加州等，有獨立機關的設計，全方位納管公私部門，具行政檢查的權限，而數位部就是在技術、共用制度上給予協助。