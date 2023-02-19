《浪漫速成班》阿姨走紅毯！全道嬿「扮殺手」登柏林影展
曾憑藉演出韓國電影《密陽》，奪得第60屆坎城影展「最佳女演員」獎項的影后全道嬿，她還擔任第67屆坎城影展主競賽評委，寫下韓國演員史上第一人的精彩紀錄。全道嬿近來演出影集《浪漫速成班》自助餐老闆南行善一角，引發熱烈討論，現在又以《格殺福順》的演員身分，於當地時間18日出席德國柏林影展，一身「西裝」打扮帥氣登場。
記者黃雅琪/綜合報導
第73屆德國柏林影展16日盛大開幕，動作片《格殺福順》18日在當地舉行「世界首映」獲得滿堂彩，導演邊聖鉉、製片尹珍熙、南韓影后全道嬿、年僅14歲的童星金詩雅共同出席盛會。全道嬿沒有像其他女演員一樣穿著華麗禮服，反倒是換上一身「正式西裝」亮相，只見她上身戴著超顯眼的蝴蝶領結，下身穿高腰設計的喇叭褲，混搭出既正式又前衛的時尚造型。
現年50歲的資深南韓女星全道嬿，是韓國歷史上少有的「大滿貫影后」，意即韓國「3大電影節」包括：青龍、大鐘、百想藝術大賞，光是全道嬿一人就拿下數座獎項，演技備受肯定。Netflix原創韓國動作片《格殺福順》，由邊聖鉉執導、編劇，集結影后全道嬿、薛耿求、金詩雅、李絮、具教煥主演，同時也是全道嬿首次接演的動作片，她在片中飾演一名傳奇殺手，展現俐落身手的新面貌。