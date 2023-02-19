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女星結婚5年「婚禮婚紗都沒有」！認了：怕離婚會很麻煩

▲小Call坦承，當初早和老公討論決定好，不舉辦婚禮也不拍婚紗。（圖／翻攝小Call臉書）
▲小Call坦承，當初早和老公討論決定好，不舉辦婚禮也不拍婚紗。（圖／翻攝小Call臉書）

娛樂中心/綜合報導

39歲女星小Call（郭怡伶）自2018年嫁給圈外男友，但夫妻倆始終都沒舉行過婚宴，就連婚紗都沒拍過。對此，小Call就在節目《新聞挖挖哇》中坦承，其實她是怕如果以後離婚真的會很麻煩，言論一出當場嚇壞主持人鄭弘儀，直呼：「哇！高瞻遠矚啊！」

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小Call日前在節目《新聞挖挖哇》聊到兩性對於婚姻的看法時，直言「溝通」就是雙方最重要的課題，她認為，如果彼此好好溝通，所有事情都會比較好解決，比如婚禮就不一定要去高級婚宴場所舉辦，「因為像我就沒有辦婚宴，我也沒有去拍婚紗，那我沒有拍婚紗，其實我也是想說如果以後要離婚真的很麻煩！」

▲小Call認為，結婚這門事「溝通」才是最重要的，也坦言當初跟老公講好，才沒有舉辦婚禮、拍婚紗。（圖／翻攝新聞挖挖哇YT）
▲小Call一句開玩笑，把一旁的主持人鄭弘儀給嚇壞。（圖／翻攝新聞挖挖哇YT）
不過，小Call急忙解釋她是開玩笑，因為自己是一個怕麻煩的人，「一個婚紗照其實不代表什麼，我覺得我在意的的是跟他的生活，我跟這個人的相處。」雖然很重視儀式感，但不重視的地方又覺得還好，沒有那麼在意。

小Call強調，結婚雖然是兩家子的事情，但同時也是夫妻倆要決定的，「也是我跟老公兩個人決定，要不要拍婚紗、要不要宴客這件事情，我覺得太麻煩了啦，我是很想簡單化的人。」因此經過溝通後，兩人當時才決定不辦婚宴。（編輯：詹鎰睿）


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