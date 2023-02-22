專訪／談中國資訊戰　唐鳳：強化數位韌性、健全新聞環境

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AI聊天機器人ChatGPT近來在全球掀起熱潮，推出短短2個月便吸引超過一億名用戶，回答看似「引經據典」，卻潛藏錯誤、偏見的疑慮，有些人就擔心這類AI聊天機器人恐成最大假訊息製造源，以及相關的AI作品以假亂真，該如何鑑別AI假消息成為棘手難題。
面對各界對新科技的擔憂，唐鳳表現淡定，「早在Deepfake的AI換臉技術出現之前，Photoshop就能合成照片了，當人們不知道照片可以合成、影片可以造假，就會很輕易去相信。」他直言現在已經不是「眼見為憑」的時代了，各界都要親自體驗過AI聊天機器人或各種新科技，「唯有應用過，才會產生心靈抗體，在接收訊息時多思考一下。」
新科技造假也只是換湯不換藥，面對新的狀況，除非能全程確保消息來源的真實性、消息在傳播過程沒被竄改，進行相關查證，否則都不要輕易相信，唐鳳說：「這些不就是新聞記者在做的事情、新聞業行規嗎？只是現在全民都要了解這樣的行規而已。」
另外，他還提到，數位部可以協助的地方就是健全新聞媒體環境，讓新聞業有足夠資源，提供高品質、正確、經查證過的資訊給受眾，其中也包括新聞業本身的數位轉型等。
健全新聞環境與民主 數位部助媒體與數位平台對話
大型跨國平台如Google、Meta，長期在搜尋引擎、社群媒體上，無償使用媒體產製的新聞內容，又同時佔去國內7至8成的數位廣告，近乎壟斷國內的數位廣告市場，間接影響新聞產業營收、使之出現生存危機，恐導致監督政府的第四權之死。
為建構健全媒體環境與台灣民主發展，國內新聞媒體正爭取「新聞有價」，盼能與Google、Meta建立分潤制度、或拿回應得的報酬等，去年底完成首輪4場對話會議，雙方皆追求共榮雙贏，兩大平台也提出共榮方案。
首輪邀請平面新聞媒體業者、電視新聞媒體業者與Google、Meta對話，4場對話中，媒體方面有2種不同偏好的解決方案，報業希望建立議價跟分潤的機制，而電子媒體則提出用稅法處理。
唐鳳在專訪這天對《NOWnews今日新聞》記者透露，行政院政委吳政忠在跨部會小組聽了4場次意見後，就指示NCC、文化部去找網路原生新聞業者代表與會，預計3月中展開第二輪對話。但數位部非新聞業主管機關，因此哪些網路原生媒體屬於新聞業、哪些屬於娛樂業，要由NCC、文化部協助判斷，數位部則處理後續溝通、協助對話，繼續蒐集2大平台跟業者意見。
至於第一輪是否有提到分潤機制？唐鳳說，組成溝通平台是希望確保新聞業有足夠資源，建立更好的新聞環境，2大平台與業者都認為有共榮必要，平台也提出共榮方案、願意協助國內新聞業數位轉型，讓受眾變多，分潤機制要等到第二輪討論，將各方利害關係人納入，確定哪些屬於新聞工作、參數設定為何，比較適合。
針對新聞界企盼立法給予保障，唐鳳強調，立法絕對是數位部今年發展重點，但立法有集體議價、強制仲裁、著作鄰接權等諸多選項，無法預先決定，得透過對話、讓各方意見充分表達，才會知道立法方向，這也是要等到第二輪對話後，才會有比較明朗的方向出來。
他提到，若最後大家共識將採取明確著作鄰接權、要修著作權法，就會由該法令主管機關主導；若是競爭法、聯合議價行為，主要得由公平會主導，數位部將提供對話平台給主管機關運用；若最後採行模式，沒有明確主管機關，只要數位部不會變成判斷新聞業或新聞業本身的主管機關，僅是建構機制等，數位部責無旁貸、願做立法後的主管機關。
借鏡烏克蘭強化網路韌性 數位部推低軌衛星
除了新聞與數位平台共榮外，唐鳳認為也要確保台灣有足夠網路資源跟頻寬，並以烏克蘭為例，若沒有低軌網絡衛星系統「星鏈」（Starlink），當基礎建設遭到攻擊，當地新聞就無法即時傳遞出去，很可能Deepfake造假影片就會瀰漫，因此數位部已著手實驗，在台灣700個地點設置非同步衛星接收器，尋求確保戰時台灣的網路頻寬、免於「斷網」，並特別優先用於新聞業，確保能即時發外電、視訊等，將正確的資訊傳遞到國際。