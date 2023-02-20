15縣市刮11級強風！明晚最低溫降至10度　228連假天氣曝

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示：迎風面雲量增多，大台北及東側海面有降水回波，大台北及東半部有局部降雨。
吳德榮指出，最新(19日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日氣溫續降，北台轉冷，其他他區氣溫略降；大台北、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴。各地區平地氣溫：北部11至17度，中部13至23度，南部14至27度，東部13至23度。
吳德榮說，明（21）日、週三（22日）大台北、東半部持續有局部短暫雨的機率，桃園以南多雲時晴；明晚、週三晨氣溫降至最低，部分縣市平地最低氣溫仍可降至10度左右，冷空氣有達「大陸冷氣團」標準的機率。週三白天起白天冷空氣減弱，氣溫逐日回升。週四（23日）西半部晴、東半部偶有局部短暫雨。
吳德榮表示，週五（24日）起另一比前波略強的冷空氣逐漸南下，北、東轉雨、氣溫降。週六、下週日（25、26日）北台再轉冷，其他他區氣溫略降；目前模擬強度為「大陸冷氣團」的機率高，但模式調整中。下週一、二（27、28日）冷空氣減弱，氣溫逐日回升。週六大台北、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴：下週日及週二西半部晴、東半部偶有局部短暫雨。
今晨觀測資料顯示，有熱帶擾動在菲律賓東方海面活動；最新(19日20時)各國系集模式的模擬路徑皆顯示，其在呂宋島東方北上打轉、減弱消散。故無論其是否發展成今年首颱？對台皆不具威脅。（編輯：孫唯容）