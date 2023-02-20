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15縣市刮11級強風！明晚最低溫降至10度　228連假天氣曝

▲受大陸冷氣團影響，北部及東北部整天偏冷，其他地方早晚也冷，清晨中部以北及東北部低溫約13到15度，其他地方在16到18度，白天北臺灣氣溫回升不多，高溫只有16、17度。（示意圖／記者葉政勳攝）
▲受大陸冷氣團影響，北部及東北部整天偏冷，其他地方早晚也冷，清晨中部以北及東北部低溫約13到15度，其他地方在16到18度，白天北臺灣氣溫回升不多，高溫只有16、17度。（示意圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

中央氣象局指出，今（20）日受大陸冷氣團影響，北部及東北部整天偏冷，其他地方早晚也冷，清晨中部以北及東北部低溫約13到15度，其他地方在16到18度，白天北臺灣氣溫回升不多，高溫只有16、17度，其他地方相較昨天也轉涼些，中部、臺南及花東高溫約20到23度，高屏則可以來到25、26度；迎風面的桃園以北及東半部地區會有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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氣象局也針對15縣市發布陸上強風特報，氣象局指出，東北風明顯偏強，桃園至臺南、東部、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

▲（圖／氣象局提供）
▲氣象局針對15縣市發布陸上強風特報。（圖／氣象局提供）
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示：迎風面雲量增多，大台北及東側海面有降水回波，大台北及東半部有局部降雨。

吳德榮指出，最新(19日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日氣溫續降，北台轉冷，其他他區氣溫略降；大台北、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴。各地區平地氣溫：北部11至17度，中部13至23度，南部14至27度，東部13至23度。

吳德榮說，明（21）日、週三（22日）大台北、東半部持續有局部短暫雨的機率，桃園以南多雲時晴；明晚、週三晨氣溫降至最低，部分縣市平地最低氣溫仍可降至10度左右，冷空氣有達「大陸冷氣團」標準的機率。週三白天起白天冷空氣減弱，氣溫逐日回升。週四（23日）西半部晴、東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮表示，週五（24日）起另一比前波略強的冷空氣逐漸南下，北、東轉雨、氣溫降。週六、下週日（25、26日）北台再轉冷，其他他區氣溫略降；目前模擬強度為「大陸冷氣團」的機率高，但模式調整中。下週一、二（27、28日）冷空氣減弱，氣溫逐日回升。週六大台北、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴：下週日及週二西半部晴、東半部偶有局部短暫雨。

今晨觀測資料顯示，有熱帶擾動在菲律賓東方海面活動；最新(19日20時)各國系集模式的模擬路徑皆顯示，其在呂宋島東方北上打轉、減弱消散。故無論其是否發展成今年首颱？對台皆不具威脅。（編輯：孫唯容）

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