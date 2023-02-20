西方擔憂成真？不堪通膨、能源飆漲　摩爾多瓦爆反政府潮

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摩爾多瓦與烏克蘭接壤，境內也有親俄分離主義問題，去年莫斯科將對摩爾多瓦的天然氣供應減少了一半，企圖給摩爾多瓦政府施壓，並引發民眾對天然氣和電力價格上漲的抗議活動。關於19日發生的示威，據悉也是由「索爾黨」提供支持，包含出錢讓抗議者搭乘公車前往首都基希涅夫（Chișinău）聚集。
索爾黨內有些人承認，歡迎俄羅斯干預，甚至認為若有了俄羅斯，摩國的境況會比現在「好得多」。就在這場反政府集會舉行前不久，摩爾多瓦的桑杜總統（Maia Sandu）才警告，說俄羅斯正密謀派遣受過軍事訓練的破壞分子，偽裝成平民進入摩國，以推翻摩國的親西方政府。對此俄羅斯則回嗆，說這是摩爾多瓦當局試圖甩鍋自身社會和經濟失敗的伎倆。
摩爾多瓦邊防警察局長瓦西羅伊（Rosian Vasiloi）直言，俄羅斯就是一個侵略者，即使威脅自去年2月24日烏克蘭戰爭爆發後就一直存在，但他強調：「現在情況不同了，已變成是摩爾多瓦『內外威脅』的混合體。」
瓦西羅伊聲稱，只要烏克蘭繼續戰鬥並贏得戰爭，摩爾多瓦面臨的風險就會降低；相反的，如果烏克蘭垮台，下一個恐怕就是摩爾多瓦，但他並不害怕。
報導也提到，摩爾多瓦多數人將與西方加強聯繫，視為在關鍵時刻確保摩爾多瓦獨立和民主的方法，然而，隨著民眾對生活的不滿日增，壓力有可能進一步擴大摩爾多瓦社會的分裂。