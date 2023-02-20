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西方擔憂成真？不堪通膨、能源飆漲　摩爾多瓦爆反政府潮

▲不滿通膨、能源成本持續飆升，東歐國家摩爾多瓦19日有數千民眾走上街頭，抗議親西方政府無能。（圖／美聯社／達志影像）
▲不滿通膨、能源成本持續飆升，東歐國家摩爾多瓦19日有數千民眾走上街頭，抗議親西方政府無能。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

俄烏戰爭爆發即將滿1年，其實不只是烏克蘭，鄰近的摩爾多瓦也同樣倍感威脅，除了持續多年的德左分裂問題以外，飆升的通膨、能源成本，讓該國人民大喊吃不消，19日由親俄政黨「索爾黨」（Sor）組織的抗議活動更是受到歐洲等西方國家關注，擔心有關摩爾多瓦將發生政變的消息會成真。

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根據《英國廣播公司》（BBC）報導，俄烏戰爭爆發後，高度依賴俄國能源的摩爾多瓦，同樣沒能逃過經濟危機，能源帳單現在已占普通家庭收入的70%以上。有民眾抱怨日子難過，家裡的孩子們就要沒東西果腹了；還有人怒控政府吞掉她一半的退休金：「當我們選出這屆政府時，他們承諾會提高工資和養老金，但目前為止我們一分錢都沒有看到。」

摩爾多瓦與烏克蘭接壤，境內也有親俄分離主義問題，去年莫斯科將對摩爾多瓦的天然氣供應減少了一半，企圖給摩爾多瓦政府施壓，並引發民眾對天然氣和電力價格上漲的抗議活動。關於19日發生的示威，據悉也是由「索爾黨」提供支持，包含出錢讓抗議者搭乘公車前往首都基希涅夫（Chișinău）聚集。

索爾黨內有些人承認，歡迎俄羅斯干預，甚至認為若有了俄羅斯，摩國的境況會比現在「好得多」。就在這場反政府集會舉行前不久，摩爾多瓦的桑杜總統（Maia Sandu）才警告，說俄羅斯正密謀派遣受過軍事訓練的破壞分子，偽裝成平民進入摩國，以推翻摩國的親西方政府。對此俄羅斯則回嗆，說這是摩爾多瓦當局試圖甩鍋自身社會和經濟失敗的伎倆。

摩爾多瓦邊防警察局長瓦西羅伊（Rosian Vasiloi）直言，俄羅斯就是一個侵略者，即使威脅自去年2月24日烏克蘭戰爭爆發後就一直存在，但他強調：「現在情況不同了，已變成是摩爾多瓦『內外威脅』的混合體。」

瓦西羅伊聲稱，只要烏克蘭繼續戰鬥並贏得戰爭，摩爾多瓦面臨的風險就會降低；相反的，如果烏克蘭垮台，下一個恐怕就是摩爾多瓦，但他並不害怕。

報導也提到，摩爾多瓦多數人將與西方加強聯繫，視為在關鍵時刻確保摩爾多瓦獨立和民主的方法，然而，隨著民眾對生活的不滿日增，壓力有可能進一步擴大摩爾多瓦社會的分裂。

▲摩爾多瓦與烏克蘭相鄰，多年來飽受「德左」分離主義問題困擾。（圖／美聯社／達志影像）
▲摩爾多瓦與烏克蘭相鄰，多年來飽受「德左」分離主義問題困擾。（圖／美聯社／達志影像）

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