台股早盤翻紅、站15500點！台積電下跌6元 IC設計股回神
投資人憂慮升息，美股17日跌多漲少，台北股市今（20）日以15452點開低，早盤一度小跌30逾點，盤中由黑翻紅，上漲超過20點，站上15500點。權值王台積電早盤跌6元，來到512元，跌幅1.16%。面板三雄表現亮眼，群創、友達勁揚超過1%，IC設計股也提前回神，今日盤面焦點則有電動車零組件概念股，其中，貿聯、同致等上漲約2至4%。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數上周17日上漲129.84點，或0.39%，收在33826.69點；標普500指數下跌11.32點，或0.28%，收在4079.09點；那斯達克指數下挫68.56點，或0.58%，收在11787.27點；費城半導體指數下跌49.369點，或1.62%，收在3005.868點。
台北股市今日以15452點開低，早盤一度小跌30逾點，來到15445.85點，盤中由黑翻紅，上漲超過20點，站上15500點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌6元，來到512元，跌幅1.16%。同樣為晶圓代工的聯電小跌0.1%，來到49.90元。世界先進微幅上漲0.2%，力積電漲0.45%。
其他重要電子股，如聯發科小跌0.14%，鴻海、大立光、日月光於平盤遊走，南亞科、國巨上漲1%內。面板三雄表現亮眼，群創、友達勁揚超過1%，彩晶漲約0.7%
今日IC設計股提前回神，立積、亞信、海德威、力旺、杰力、巨有科技、昇佳電子大漲3至7%，聯詠、瑞昱、凌陽、晶豪科、揚智漲逾1至2%。盤面焦點還有電動車零組件概念股，像是興能高、貿聯、同致、明基財上漲約2至4%。