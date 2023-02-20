從小就當公主！王彩樺愛女迎20歲生日 兒時照洩強大基因
資深藝人王彩樺雖已年過半百，但整個人看起來依舊年輕、有活力，受封為「台灣濱崎步」，與老公黃品文踏入婚姻後，迎來2位寶貝女兒庭庭（黃于庭）、黃繶帆。事實上，庭庭不僅外貌神似韓團TWICE成員周子瑜、受封「最美星二代」，她近期也與媽媽主持節目，而昨（19）日是她20歲生日，王彩樺就分享一張庭庭的兒時照，馬上掀起暴動。
記者侯家瑜/綜合報導
從曝光的照片中可以看到，庭庭兒時就打扮成小公主，一雙渾圓大眼和櫻桃小嘴，長大後五官就是複製貼上，再自帶成熟氣質以及女人味，讓粉絲狂讚王彩樺家基因強大。王彩樺感性寫下：「親愛的寶貝庭庭生日快樂，謝謝2/19這天妳來到了這個世界，妳選擇成為媽媽的女兒，謝謝妳，雖然媽媽生妳生了快一天，很辛苦，但當第一眼看到妳時媽媽生妳的痛都不見了，就充滿喜悅、幸福。」而昨庭庭也有透過IG分享身邊好友替她慶生的動態，私下人緣頗好。
王彩樺先前接受《NOWnews今日新聞》訪問時，透露庭庭曾因一場車禍而意外骨折，不過王彩樺不僅沒有責備，反而是慶幸女兒傷勢不重，「幸好年輕復原力快，人生意外難免，都是小事的話，就是菩薩保佑。」也分享很開心能有機會與庭庭主持節目《媽呀！好好玩》，認為平時拍戲忙碌，庭庭忙於課業，母女倆難得有時間一起旅遊、享受生活。