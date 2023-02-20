藍營內部民調支持度落後徐巧芯？費鴻泰喊：我一定會贏
北市議員徐巧芯挑戰同黨資深立委費鴻泰，表態爭取國民黨2024北市第七選區立委提名，媒體人朱凱翔昨曝光國民黨內參民調，在黨內互比部分，徐拿下37.5%支持度，大勝費的27.1%，差距達10.4個百分點。談及此民調，費今（20）日受訪表示，他是統計學教授、民調專家，很了解自身情況，民調誰做的去問問就知道。至於是否有信心贏得2024？費更高呼，「非常有信心，我一定會贏的。」
記者翁子竣／台北報導
國民黨現吹起世代交替號角，多名議員接連對外表態要意參選立委。其中，北市第七選區徐巧芯、費鴻泰競逐備受關注，朱凱翔昨在自身經營的「不演了新聞台」臉書粉專上，公布一份北市第七選區立委國民黨內參民調。
該民調顯示，在黨內互比部分，民眾比較支持徐巧芯參選立委，支持度為37.5%，費鴻泰支持度則為27.1%；而若民進黨是北市議員許淑華參選，支持度對比則為，徐巧芯46.2%、許淑華34.8%，及費鴻泰41.4%、許淑華35.7%。
針對該民調輸徐巧芯10%支持度，費鴻泰今受訪意有所指說，「那個是誰做的呢？去問問他就曉得了」。媒體追問，是否認為是有心人士所做？費也僅說，「自己去猜」，他是民調專家、統計學教授，也經常再做，很清楚並很了解自身狀況，誰講的話去問他就好。
最後，費鴻泰再被問，是否對2024選舉有信心？他也直呼，「非常有信心，我一定會贏的。」