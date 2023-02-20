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特企／資安升級保障用戶！星醫美學通過ISO 27001驗證

▲星醫美學(股)公司為保障廣大用戶與強化資訊安全防護能力，已取得ISO/IEC 27001:2013驗證，提供用戶足以信賴的資通訊服務，並更有效率的進行資訊安全管理。(圖/品牌提供)
▲星醫美學(股)公司為保障廣大用戶與強化資訊安全防護能力，已取得ISO/IEC 27001:2013驗證，提供用戶足以信賴的資通訊服務，並更有效率的進行資訊安全管理。(圖/品牌提供)

本報訊

近日資安事件頻傳，許多民眾擔心個資外洩遭不當使用，各大企業也開始重視資安系統的建置，星醫美學(股)公司為台灣最多自費醫療用戶的線上醫療服務公司，旗下品牌包含星醫美學院、星和愛漂亮美顏館及星采保養品，並與各大醫療、醫美、眼科、牙科等策略聯盟，為保障廣大用戶與強化資訊安全防護能力，已取得ISO/IEC 27001:2013驗證，提供用戶足以信賴的資通訊服務，並更有效率的進行資訊安全管理。

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ISO/IEC 27001在資安事件頻傳的近幾年，逐漸成為主流的資訊安全架構，數位資訊也成為企業中最重要的資產之一，左右企業的營運策略。若沒有妥善的保護，一旦發生資訊安全事件，將會造成企業商譽受損、違反法律等問題。為了能妥善管理企業內部資訊安全，導入ISO/IEC 27001可針對管理面、制度面與技術面進行規範，協助企業建立良好的ISMS（資訊安全管理制度）系統。

從2022年7月開始，星醫美學(股)公司開始規劃公司資安政策，同年順利通過第三方驗證公司-格瑞國際認證有限公司，取得 ISO/IEC 27001:2013資訊安全管理系統(ISMS)驗證，由國際認可論壇(IAF-International Accreditation Forum)頒發證書，肯定星醫美學(股)公司對資安法遵循國際標準的合規性！

星醫美學(股)公司創辦人暨執行長 林信一表示：「ISO/IEC 27001為公司治理重要的經管策略與工具，我們在資安政策上也建立「S.T.A.R」之觀念，確保用戶及同仁資料處理之機密性、完整性及可用性，使公司資料處理全程皆能獲得安全保障，提供安全穩定及高效率之資訊服務。同時，強化公司的資訊安全管理，確保不會因資安事件的出現而影響公司營運的狀況發生。」

林信一也分享，在認證的過程中做了許多努力，除了成立公司資訊安全委員會，進行資安政策制定，遵循ISO/IEC 27001的全部條文，35 個控制目標及114 控制措施進行對應的設計與執行，也完成內部稽核、內部管理審查會議與外部稽核等動作，以確保有遵循國際標準相關要求與證據檢驗。未來也將持續提升資安保護，以更高安全、高效率的標準，服務每一顆想變美、變健康的心！

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