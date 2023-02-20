特企／資安升級保障用戶！星醫美學通過ISO 27001驗證

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從2022年7月開始，星醫美學(股)公司開始規劃公司資安政策，同年順利通過第三方驗證公司-格瑞國際認證有限公司，取得 ISO/IEC 27001:2013資訊安全管理系統(ISMS)驗證，由國際認可論壇(IAF-International Accreditation Forum)頒發證書，肯定星醫美學(股)公司對資安法遵循國際標準的合規性！
星醫美學(股)公司創辦人暨執行長 林信一表示：「ISO/IEC 27001為公司治理重要的經管策略與工具，我們在資安政策上也建立「S.T.A.R」之觀念，確保用戶及同仁資料處理之機密性、完整性及可用性，使公司資料處理全程皆能獲得安全保障，提供安全穩定及高效率之資訊服務。同時，強化公司的資訊安全管理，確保不會因資安事件的出現而影響公司營運的狀況發生。」
林信一也分享，在認證的過程中做了許多努力，除了成立公司資訊安全委員會，進行資安政策制定，遵循ISO/IEC 27001的全部條文，35 個控制目標及114 控制措施進行對應的設計與執行，也完成內部稽核、內部管理審查會議與外部稽核等動作，以確保有遵循國際標準相關要求與證據檢驗。未來也將持續提升資安保護，以更高安全、高效率的標準，服務每一顆想變美、變健康的心！