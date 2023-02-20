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體育署長鄭世忠今進行交接典禮　盼提升臺灣體育影響力

▲教育部體育署署長職務將由國立體育大學鄭世忠教授(中)接任。（圖／黃建霖攝）
▲教育部體育署署長職務將由國立體育大學鄭世忠教授(中)接任。（圖／黃建霖攝）

記者黃建霖/臺北報導

在今年二月初行政院宣布，教育部體育署署長職務將由國立體育大學鄭世忠教授接任，今(20)日他和代理署長林騰蛟在體育聯合辦公大樓進行交接典禮，會後也和媒體分享了未來願景，就是希望能提升臺灣體育的國際影響力。

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鄭世忠為英國諾丁漢大學醫學與健康科學院外科醫學系骨科與創傷外科部運動醫學中心博士，擔任過國立體育大學競技與教練科學研究所教授兼管理學院院長。年紀僅47歲，被譽為「史上最年輕體育署長」。

在接受媒體聯訪時，鄭世忠表示，「年輕的好處就是和選手之間的年齡差距更小，更容易和他們對話。從基層到國家隊，我也聽大家說了很多，未來希望帶著副署長到各協會去交流。我的工作中很重要的一點就是傾聽。」

鄭世忠也引用蔡英文總統的話「選手需求就是總統的要求」來自我勉勵，提到自己未來自己的願景可分為多點，包括提升台灣體育國際影響力，關心選手、教練的需求，企業幫助學校永續經營，提高運科人員待遇，盡力服務國手和教練團等等。將藉由黃金計畫2.0，在平常就將戰備做好，在運科、醫療、訓練上做出支持，讓選手在賽會中將成績表現出來。

鄭世忠完整願景說明如下：

一、學校體育與運動產業結合

蔡總統曾在國訓中心對選手說過:「選手的需求，就是總統的要求。」這也是體育署最優先的使命。傾聽選手教練的需求，針對基層學校訓練場館的建置、訓練環境的改善、設備的充實、升學管道銜接制度等議題，有賴體育署與縣市政府合作。引進企業ESG內涵，遞出橄欖枝輔導學校與運動産業界合作，結合學校現有資源，讓企業與運動產業引進專業協助學校場館與運動團隊永續經營，不僅成為學校體育的後盾，也能帶動全民運動風氣，縮小城鄉差距，擴大國內運動產業市場放益。

二、國家運動科學中心招攬優秀人才，與運動產業結合

為了厚植國手們的後勤支援，立法院在上一個會期通過了國家運動科學中心設置條例。首要工作將廣納跨領域專業人才，提升後勤人員薪資待遇以吸引國內外最頂尖人才加入。服務國手們與教練團為運科中心第一要務，更期許運科中心未來能結合大專校院與我國科技業研發軟實力，結合競技運動、全民運動休閒，將成果透過運動產業推向全世界的市場。

三、輔導單項協會以社會為中心的網絡治理，期待發揮國際體壇影響力

輔導協會以社會為中心的網絡治理以符合國民對單項協會的期待，透過公正透明的選拔制度與完善參賽安排，以及健全財務規劃，達成協會永續經營。特別是期待各單項協會發揮國際體壇影響力，研議提升經費補助比例，積極鼓勵單項協會舉辦國際賽事、協助區域鄰國移地訓練、舉辦國際會議與媒合我國品牌企業贊助國際賽會，以進一步提升擔任國際運動組織職務的可能性，發揮國際體體壇影響力。

四、打造最強中華隊,提升中華隊國際品牌

延續黃金計畫2.0打造最強中華隊，並攜手中華奧會、大專體總與帕總在世大運、亞奧運與帕運完備組團工作，同時結合我國文創打造中華隊品牌形象。鼓勵這幾年讓高中運動聯賽熱血沸騰的高中體總，運用成功的經驗在東亞區域主導組織區域聯賽。輔導全國體總辦理國內最高運動賽會，並扮演教練學苑的角色。

五、鼓勵弱勢群體、女性、多元性別及外籍移工運動參與，同時促進適應體育發展。臺灣已發展成為高度社會多元與包容的國家，期許透過與各群體代表團體的對話、傾聽與合作,結合學校適應體育計的升級，確保每一位臺灣土地上人民體育運動參與的平等權利和社會包容。


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