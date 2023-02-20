體育署長鄭世忠今進行交接典禮　盼提升臺灣體育影響力

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在接受媒體聯訪時，鄭世忠表示，「年輕的好處就是和選手之間的年齡差距更小，更容易和他們對話。從基層到國家隊，我也聽大家說了很多，未來希望帶著副署長到各協會去交流。我的工作中很重要的一點就是傾聽。」
鄭世忠也引用蔡英文總統的話「選手需求就是總統的要求」來自我勉勵，提到自己未來自己的願景可分為多點，包括提升台灣體育國際影響力，關心選手、教練的需求，企業幫助學校永續經營，提高運科人員待遇，盡力服務國手和教練團等等。將藉由黃金計畫2.0，在平常就將戰備做好，在運科、醫療、訓練上做出支持，讓選手在賽會中將成績表現出來。
鄭世忠完整願景說明如下：
一、學校體育與運動產業結合
蔡總統曾在國訓中心對選手說過:「選手的需求，就是總統的要求。」這也是體育署最優先的使命。傾聽選手教練的需求，針對基層學校訓練場館的建置、訓練環境的改善、設備的充實、升學管道銜接制度等議題，有賴體育署與縣市政府合作。引進企業ESG內涵，遞出橄欖枝輔導學校與運動産業界合作，結合學校現有資源，讓企業與運動產業引進專業協助學校場館與運動團隊永續經營，不僅成為學校體育的後盾，也能帶動全民運動風氣，縮小城鄉差距，擴大國內運動產業市場放益。
二、國家運動科學中心招攬優秀人才，與運動產業結合
為了厚植國手們的後勤支援，立法院在上一個會期通過了國家運動科學中心設置條例。首要工作將廣納跨領域專業人才，提升後勤人員薪資待遇以吸引國內外最頂尖人才加入。服務國手們與教練團為運科中心第一要務，更期許運科中心未來能結合大專校院與我國科技業研發軟實力，結合競技運動、全民運動休閒，將成果透過運動產業推向全世界的市場。
三、輔導單項協會以社會為中心的網絡治理，期待發揮國際體壇影響力
輔導協會以社會為中心的網絡治理以符合國民對單項協會的期待，透過公正透明的選拔制度與完善參賽安排，以及健全財務規劃，達成協會永續經營。特別是期待各單項協會發揮國際體壇影響力，研議提升經費補助比例，積極鼓勵單項協會舉辦國際賽事、協助區域鄰國移地訓練、舉辦國際會議與媒合我國品牌企業贊助國際賽會，以進一步提升擔任國際運動組織職務的可能性，發揮國際體體壇影響力。
四、打造最強中華隊,提升中華隊國際品牌
延續黃金計畫2.0打造最強中華隊，並攜手中華奧會、大專體總與帕總在世大運、亞奧運與帕運完備組團工作，同時結合我國文創打造中華隊品牌形象。鼓勵這幾年讓高中運動聯賽熱血沸騰的高中體總，運用成功的經驗在東亞區域主導組織區域聯賽。輔導全國體總辦理國內最高運動賽會，並扮演教練學苑的角色。
五、鼓勵弱勢群體、女性、多元性別及外籍移工運動參與，同時促進適應體育發展。臺灣已發展成為高度社會多元與包容的國家，期許透過與各群體代表團體的對話、傾聽與合作,結合學校適應體育計的升級，確保每一位臺灣土地上人民體育運動參與的平等權利和社會包容。