林秀琴「膽囊結石」禁食6天 進手術房前求陳致遠做一事
前職棒選手陳致遠的老婆林秀琴，過年期間因膽囊結石發炎，卡在膽管裡而緊急動刀，術後她首度錄中天YT頻道節目《健康點點名》分享這段驚險過程，她透露原以為只是胃痛，吃了胃藥來暫緩不適，沒想到越來越嚴重，整個從胃痛到腹部，在老公陳致遠的堅持下，她只好掛急診。
記者侯家瑜/綜合報導
由於身體出狀況，林秀琴過年只能在醫院待著，又逢疫情期間，朋友想到醫院探望都沒辦法，「那時候一天打五包抗生素，打到手都有針孔，一個禮拜幾乎禁食六天，連水都不能喝，我隔壁的病人，每天都在吃東西，半夜還有宵夜，當下不禁覺得，我的人生怎麼會痛到這樣？」住院一週後，原想出院，但嘗試進食後，卻全身不舒服狂嘔，醫生見狀立刻再安排檢查，結果發現膽囊結石發炎卡在膽管中，必須立刻開刀。
住院期間，林秀琴女兒也到病房陪伴，還不忘安慰她等休養之後，就可以愛吃什麼吃什麼，趁這時候剛好可以減肥，這話讓林秀琴哭笑不得，但她了解女兒是用自己的方式來表達對她的愛。當初進手術房時，林秀琴其實很緊張，因為自己有幽閉恐懼症，進手術房前一直叮嚀老公跟女兒，手術結束後我張開眼睛第一眼就是要看到你們，父女檔也一路暖心陪伴，讓林秀琴很感動，她感性地說：「還好，他們都有做到。」
林秀琴透露自己其實很少生病，「目前為止只有過三個手術，一次開盲腸，一次生小孩時，再來就是膽囊切除。」經歷這次，林秀琴開始正視健康的重要性，不僅懂得忌口，也減少晚上的各種聚會，她更打趣形容：「現在我電話可能只剩鬧鐘的功能了！」