40歲敖犬求婚成功！深情喊話空姐女友 經紀人曝結婚進度
由小S（徐熙娣）主持的節目《小姐不熙娣》，日前邀請5位退役、現役的空姐、空少們，到節目上為大眾揭曉夢幻職業「空服員」的真實祕辛，其中被封為「真人版娜美」的發發首次上節目，男友敖犬（莊濠全）也愛相隨低調守在攝影棚內，而戴著帽子口罩的敖犬馬上被眾人認出，小S不僅邀請他進棚一起錄，甚至拱他向女友求婚，最後敖犬在眾人的見證下單膝下跪、眼裡滿是愛意地，對女友表白：「跟妳在一起是一件很幸福的事，希望我們可以在一起一輩子，妳願意嫁給我嗎？」甜蜜又深情，發發也點頭回應，讓錄影現場秒變求婚場合。
記者侯家瑜/台北報導
事實上，敖犬先前在專訪中，就大方認定發發是可以結婚的對象，這回上節目，剛好被小S問2人是否以結婚為前提交往，敖犬自認現年40結婚已算晚，對這件事確實有些著急，「雖然2人沒聊過這麼深入的話題，但如果穩定的話是沒問題，只是不知道女生的意願。」幾乎是求婚宣言的告白，引起全場尖叫聲不斷。
隨後，小S立刻起鬨要敖犬當場求婚，毫無準備的敖犬被這麼一cue，顯得有點慌張，隨即在眾人歡聲雷動的鼓舞下，仍拋開一切包袱、單膝下跪，深情望著女友發發，道出一段感人求婚誓言：「我們的再次相遇就像命中注定，交往近半年、一切都很契合，可以跟妳在一起是一件很幸福的事，如果妳覺得我還不錯的話，希望我們可以在一起一輩子，妳願意嫁給我嗎？」感動不已的發發欣喜點頭下嫁，臉紅羞回：「像是在做夢！」而一旁促成這場求婚儀式的最大功臣小S，難掩興奮情緒，直呼：「好感人！到時候你們一起看節目播出會更奇妙，所以拜託，婚都已經求了，一定要撐下去！」至於結婚進度，敖犬經紀人回應：「目前只是訂下來，登記、訂婚儀式還會再一陣子。」強調還沒有到這麼正式，且敖犬本來就有計畫，因小S的意外拱求婚，才讓敖犬時程往前提，2人本來就是以結婚前提交往，交往還不滿一年，就是意外的提前正式訂下來。」