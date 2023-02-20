陳宗彥風波遭疑吃案　國民黨團要求法務部「提專案報告」

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曾銘宗也質疑，陳宗彥事件關係到嚴肅的法律責任，國民黨團質疑台南地檢署為何簽結？簽結理由充分嗎？甚至連傳訊陳宗彥都沒有，有沒有特別考量？有無有力人士介入？檢調必須說清楚、講明白。
曾銘宗說，立法院是最高民意殿堂，立委竟然調閱監視畫面，交由媒體撥放，公然介入派系鬥爭。為了維護國會尊嚴，國民黨團提議將管碧玲、羅致政送交紀律委員會查處。另外，有關陳宗彥事件疑有不法，檢調是否依法查處，有無吃案？國民黨團具體要求法務部盡速查處之後，向立法院進行專案報告。
國民黨團書記長謝衣鳯則提到，現在又發生現任高檢署檢察官林仲斌，在2013年任台南地檢署黑金組檢察官時違法監聽，遭判刑8個月案；弔詭的是，林仲斌在2月8月遭判刑，17日隨即爆發陳宗彥疑似召妓涉貪案，期間有多少律師申請閱卷過，為何民進黨非得栽贓是檢察官向國民黨表功？為何不承認是民進黨自己利用檢調、媒體，進行派系鬥爭呢？且國民黨沒有接到任何爆料，只有時代力量和民眾黨立委手中握有相關資料，民進黨竟胡亂指控國民黨。
謝衣鳳質疑，上會期徐國勇請辭後轉戰媒體，擔任政論節目主持人，揭露何志偉在選前將陳時中的沙畫，放置在立法院回收區過程的監視畫面。影帶外流後，立法院長游錫堃說出重話，只要是立院人士流出，一定嚴辦；最後根據調查結果顯示，是管碧玲、羅致政辦公室提出申請調閱相關監視畫面，為了維護國會尊嚴、清白，游錫堃是不是該移送紀律委員會查處？
國民黨立委費鴻泰指出，民進黨主席賴清德是否是對邱莉莉、林智堅和黃承國開鍘，導致派系反撲，爆陳宗彥的料進行鬥爭？而賴清德當年與陳宗彥共事，現在又是民進黨下一任總統參選人，這不是私事，是公事、國事，行政院更不能因民進黨內鬥讓政務受到影響，連帶讓百姓受到影響。
費鴻泰說，據媒體透露的消息指出，陳宗彥當年在台南市府任職期間，與商人往來，牽涉到圖利問題，檢察官著手分案調查，最後無疾而終。費鴻泰要求當時的台南地檢署檢察長，必須說明當是否將陳宗彥涉嫌貪瀆案調查壓下來？再根據台南市議員提供訊息，這位檢察長當時是否曾進出過台南市政府？當年台南地檢署檢察長、現任法務部長、高檢署檢察總長必須說清楚、講明白。
國民黨團副書記長鄭正鈐質疑，現在有人將陳宗彥的資料丟出來，是為了2024年賴清德要選總統？還是2026年陳宗彥要選台南市長？亦或是賴清德擔任民進黨主席之後，頻頻開鍘引發派系反撲？倘若賴清德真要進行黨內改革，就不要只做半討套，必須堅持追查下去，不要甩鍋、丟包給國民黨。