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陳宗彥風波遭疑吃案　國民黨團要求法務部「提專案報告」

▲陳宗彥遭爆料11年前涉常態性接受酒店業者性招待，立法院國民黨團籲法務部應盡速查處，並向立法院提專案報告。（圖／國民黨提供）
▲陳宗彥遭爆料11年前涉常態性接受酒店業者性招待，立法院國民黨團籲法務部應盡速查處，並向立法院提專案報告。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

前行政院發言人陳宗彥遭爆料11年前於台南市政府任職期間，涉常態性接受酒店業者性招待，更被加碼爆出當時南檢未傳訊就將此案簽結。另外，民進黨立委何志偉日前放置時任衛福部長陳時中沙畫至立法院回收區畫面，經調查是同黨立委羅致政、管碧玲調閱立法院監視器。對此，立法院國民黨團今（20）日開記者會痛批民進黨，將內部貪腐、派系鬥爭問題，栽贓成檢調向國民黨表功，企圖轉移焦點，法務部應盡速查處，並向立院進行專案報告，而羅致政、管碧玲應送紀律委員會議處。

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國民黨團今召開「民進黨派系大亂鬥----陳宗彥事件，立法院影片外流！」記者會，總召曾銘宗表示，立法院在2月14日提出立法院監視畫面外流調查結果，這是根據院會決議要求院方必須做出的調查報告。在調查報告中提到，是民管碧玲和羅致政辦公室申請調閱，最後出現在徐國勇所主持的政論節目中撥放，進行派系鬥爭，這關係到國會尊嚴，也關係到管碧玲委員和羅致政委員是否要議處。

曾銘宗也質疑，陳宗彥事件關係到嚴肅的法律責任，國民黨團質疑台南地檢署為何簽結？簽結理由充分嗎？甚至連傳訊陳宗彥都沒有，有沒有特別考量？有無有力人士介入？檢調必須說清楚、講明白。

曾銘宗說，立法院是最高民意殿堂，立委竟然調閱監視畫面，交由媒體撥放，公然介入派系鬥爭。為了維護國會尊嚴，國民黨團提議將管碧玲、羅致政送交紀律委員會查處。另外，有關陳宗彥事件疑有不法，檢調是否依法查處，有無吃案？國民黨團具體要求法務部盡速查處之後，向立法院進行專案報告。

國民黨團書記長謝衣鳯則提到，現在又發生現任高檢署檢察官林仲斌，在2013年任台南地檢署黑金組檢察官時違法監聽，遭判刑8個月案；弔詭的是，林仲斌在2月8月遭判刑，17日隨即爆發陳宗彥疑似召妓涉貪案，期間有多少律師申請閱卷過，為何民進黨非得栽贓是檢察官向國民黨表功？為何不承認是民進黨自己利用檢調、媒體，進行派系鬥爭呢？且國民黨沒有接到任何爆料，只有時代力量和民眾黨立委手中握有相關資料，民進黨竟胡亂指控國民黨。

謝衣鳳質疑，上會期徐國勇請辭後轉戰媒體，擔任政論節目主持人，揭露何志偉在選前將陳時中的沙畫，放置在立法院回收區過程的監視畫面。影帶外流後，立法院長游錫堃說出重話，只要是立院人士流出，一定嚴辦；最後根據調查結果顯示，是管碧玲、羅致政辦公室提出申請調閱相關監視畫面，為了維護國會尊嚴、清白，游錫堃是不是該移送紀律委員會查處？

國民黨立委費鴻泰指出，民進黨主席賴清德是否是對邱莉莉、林智堅和黃承國開鍘，導致派系反撲，爆陳宗彥的料進行鬥爭？而賴清德當年與陳宗彥共事，現在又是民進黨下一任總統參選人，這不是私事，是公事、國事，行政院更不能因民進黨內鬥讓政務受到影響，連帶讓百姓受到影響。

費鴻泰說，據媒體透露的消息指出，陳宗彥當年在台南市府任職期間，與商人往來，牽涉到圖利問題，檢察官著手分案調查，最後無疾而終。費鴻泰要求當時的台南地檢署檢察長，必須說明當是否將陳宗彥涉嫌貪瀆案調查壓下來？再根據台南市議員提供訊息，這位檢察長當時是否曾進出過台南市政府？當年台南地檢署檢察長、現任法務部長、高檢署檢察總長必須說清楚、講明白。

國民黨團副書記長鄭正鈐質疑，現在有人將陳宗彥的資料丟出來，是為了2024年賴清德要選總統？還是2026年陳宗彥要選台南市長？亦或是賴清德擔任民進黨主席之後，頻頻開鍘引發派系反撲？倘若賴清德真要進行黨內改革，就不要只做半討套，必須堅持追查下去，不要甩鍋、丟包給國民黨。

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