MLB／NBA新科灌籃王有個大聯盟叔叔　竟曾是中職洋投

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Seth McClung不是位
無名之輩，今年42歲的他曾是一位大聯盟投手，並在大聯盟賽場上打滾了6個賽季，共效力過坦帕灣光芒以及密爾瓦基釀酒人兩支球隊，但生涯成績並不出色，僅有26勝34敗的戰績，防禦率還高達5.46。
2009年Seth McClung打完大聯盟最後一場球賽後，後面幾年就陸續在小聯盟之間打滾，直到2013年還短暫來台，以「馬卡龍」的名字加入中華職棒統一獅隊，但只出賽4場，繳出1勝2敗、防禦率4.09的成績，僅僅在台灣待了一個月左右就離隊，之後在2014年遭匹茲堡海盜隊釋出而退役。
目前作為棒球教練的Seth，在昨天的灌籃大賽上自然是十分關注自己的姪子，他受訪指出「在他第一次灌籃的時候我好興奮也很緊張，但就在他灌完第一次籃之後，我知道這一切結束了，獎項是屬於他的」。
但其實Seth McClung在大學時就是位棒、籃雙棲的運動員，他的兄弟，也是Mac的爸爸則是美式足球選手，而Mac的媽媽是位舞蹈隊的成員，也因此Mac McClung遺傳了家族的運動天賦，就連他妹妹也是美國高中著名的足球員。
對於Mac McClung的一夕爆紅，Seth認為這是他站穩NBA舞台的契機，Seth表示「作為家人，我們會無條件支持他，需要讓他有個成名的契機，讓他堅持下去，並且得到機會，他雖然只有188公分，但他出色的運動能力彌補了這一點，我們非常興奮，希望這是讓他站穩大舞台的開端」。