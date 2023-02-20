超商茶葉蛋祭「空鍋公告」！店員跪求別再問 業者回應了
國內蛋價屢創新高，缺蛋問題延燒，昨（19）日傳出麥當勞部分門市因為缺蛋而停售部分早餐，現在連超商茶葉蛋也喊缺貨停賣了？有網友今（20）日在PTT上貼文，在新竹市某間全家便利商店直接在茶葉蛋的鍋子裡放上公告，寫著「缺蛋不要再問了」。對此全家便利商店回應，此為店舖個案，目前蛋品供貨正常。
記者張勵德/綜合報導
網友在PTT貼文指出，因為最近減脂肚子餓想去超商買茶葉蛋，沒想到第一次看到有業者把公告直接放空空的鍋子裡，大喇喇寫著「缺蛋不要再問了」。網友指這間超商是位於新竹市的全家便利商店。消息一出引發網友熱議，有人大酸「完了，中共同路店員」、「又再造搖」、「蛋蛋的憂傷」、「不然7-11的茶葉蛋都是假的嗎？」，甚至還有人建議「改買地瓜」。
全家強調，這起事件為店舖個案狀況，目前內部蛋品供貨正常。然近期民眾蛋品需求較高，針對茶葉蛋高銷售店舖，也將視銷售狀況調配供貨。
至於其他超商業者大多表示「暫無受到缺蛋影響」。OKmart指出，早在蛋荒之前就已經提早因應準備，目前都已談妥穩定的來源，各門市供應無虞。7-11回應表示，目前門市都沒有缺蛋的狀況。
萊爾富強調，門市目前蛋品供應充足，即日起至3月7日也於門市推出茶葉蛋2顆合購價享20元優惠，等於平均單顆只要10元，現省6元；同一期間，Hi-Life VIP APP的整買零取也推出茶葉蛋30顆300元，單筆限購10組，直接下殺7.7折優惠，讓有需求的會員能一次購足。