ChatGPT之父！阿特曼「以人為本」創業路才正要改變世界

禽流感肆虐全球！撲殺家禽害蛋價飆漲　各國轉向接種疫苗

▲全球禽流感疫情，正使愈來愈多國家的政府重新考慮讓家禽接種疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球禽流感疫情，正使愈來愈多國家的政府重新考慮讓家禽接種疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

過去以來面對禽流感，大多數大型家禽業者都是採取隔離或是撲殺的手段，不過在2022年全球多地爆發有史以來最大規模的高致病性禽流感疫情，因為大規模撲殺或封鎖飼養場，導致經濟損失慘重，現在多國政府開始考慮採取為家禽接種疫苗，來應對年復一年捲土重來的禽流感疫情。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《路透社》報導，一名在法國西南部經營養鴨場的迪普伊表示，自2015年以來，他的養鴨場就爆發了4次禽流感，大量鴨子被撲殺，6成的心血付諸東流，眼見新一波疫情又將逼近，迪普伊希望政府在相關方面想新的辦法。迪普伊表示，「目標就是讓我們的動物不生病，也不會傳播病毒，我們開養殖場不是為了收拾動物屍體。」

過去歐美碰上禽流感疫情，往往採取隔離或是撲殺手段進行應對，但是對於讓家禽接種禽流感疫苗避而遠之。一方面，給所有家禽接種疫苗費食費錢；另一方面，由於部分國家禁止從允許接種禽流感疫苗的國家進口禽類，擔心家禽接種疫苗會進而傷害出口，因此全球多家大型家禽業者對於疫苗心存抵觸。

但反覆撲殺和封鎖飼養場，並未有效阻止禽流感疫情。世界動物衛生組織數據顯示，自去年年初以來，禽流感病毒席捲全球各地的養殖場，染疫或是遭撲殺的家禽超過2億隻。法國是歐盟地區禽流感疫情的重災區，光是去年補償養殖業者損失的經費就多達11億歐元。去年大規模撲殺也導致蛋價飛漲，加劇全球糧食危機。

在這一情況下，多國政府和禽類製品生產商對疫苗的態度也有所轉變。隨著歐盟去年解禁禽流感疫苗接種，法國也開始對鴨子展開疫苗實驗，計劃今年9月起為家禽接種疫苗；荷蘭、義大利、匈牙利也正在進行禽流感疫苗測試。另外在美洲，墨西哥去年開始為家禽緊急施打疫苗。厄瓜多本月表示，在病毒感染一名9歲女孩後，已計劃為超過200萬隻禽鳥接種疫苗。

除了撲殺數百萬隻雞、鴨、火雞和鵝的成本外，由於去年大規模發生的H5N1型禽流感疫情，曾有過致死哺乳動物的紀錄，感染的動物包括西班牙的水貂、英國的狐狸和水獺、法國的貓以及美國的灰熊，科學家們擔憂，如果病毒變成地方病，只會增加病毒變異並傳染給人類的機率。 法國農業部長費諾說：「這就是世界上每個國家都擔心禽流感的原因。」

世界衛生組織上週表示，儘管目前人類感染禽流感病毒的風險仍然較低，且從未有過人傳人病例，但各國必須對可能發生的變化做好準備。

雲林、屏東禽場爆禽流感　今年已累計21起

禽流感發威！蛋價高還缺蛋　陳吉仲：比去年同期好

全球首例！韓書商將推ChatGPT撰寫書籍　AI包辦出版流程

現代畢卡索！日女童驚人繪畫天賦　設計勞斯萊斯車款獲獎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀