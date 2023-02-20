禽流感肆虐全球！撲殺家禽害蛋價飆漲　各國轉向接種疫苗

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過去歐美碰上禽流感疫情，往往採取隔離或是撲殺手段進行應對，但是對於讓家禽接種禽流感疫苗避而遠之。一方面，給所有家禽接種疫苗費食費錢；另一方面，由於部分國家禁止從允許接種禽流感疫苗的國家進口禽類，擔心家禽接種疫苗會進而傷害出口，因此全球多家大型家禽業者對於疫苗心存抵觸。
但反覆撲殺和封鎖飼養場，並未有效阻止禽流感疫情。世界動物衛生組織數據顯示，自去年年初以來，禽流感病毒席捲全球各地的養殖場，染疫或是遭撲殺的家禽超過2億隻。法國是歐盟地區禽流感疫情的重災區，光是去年補償養殖業者損失的經費就多達11億歐元。去年大規模撲殺也導致蛋價飛漲，加劇全球糧食危機。
在這一情況下，多國政府和禽類製品生產商對疫苗的態度也有所轉變。隨著歐盟去年解禁禽流感疫苗接種，法國也開始對鴨子展開疫苗實驗，計劃今年9月起為家禽接種疫苗；荷蘭、義大利、匈牙利也正在進行禽流感疫苗測試。另外在美洲，墨西哥去年開始為家禽緊急施打疫苗。厄瓜多本月表示，在病毒感染一名9歲女孩後，已計劃為超過200萬隻禽鳥接種疫苗。
除了撲殺數百萬隻雞、鴨、火雞和鵝的成本外，由於去年大規模發生的H5N1型禽流感疫情，曾有過致死哺乳動物的紀錄，感染的動物包括西班牙的水貂、英國的狐狸和水獺、法國的貓以及美國的灰熊，科學家們擔憂，如果病毒變成地方病，只會增加病毒變異並傳染給人類的機率。 法國農業部長費諾說：「這就是世界上每個國家都擔心禽流感的原因。」
世界衛生組織上週表示，儘管目前人類感染禽流感病毒的風險仍然較低，且從未有過人傳人病例，但各國必須對可能發生的變化做好準備。