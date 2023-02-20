漢光實兵操演7月舉行　北部反登陸操演地點尚未定案

國軍年度重要演訓漢光39號演習預計5月舉行兵推、7月舉行實兵操演，今年漢光39號演習預計預計在北部地區舉行反登陸操演，至於操演地點目前尚未定案。
記者呂炯昌／台北報導
去年7月漢光38號演習，六軍團在台北港與八里週邊地區舉辦反登陸操演，媒體報導，漢光39號演習可能移師桃園地區海灘舉行。對此，軍方知情人士表示，國軍漢光38號兵棋推演及實兵實彈操演，分別規劃在5月、7月舉行；為強化北部地區衛戍能力，實兵實彈操演部分研議海軍兩棲部隊在共軍可能登陸的北部紅色海灘操演。不過，地點、方式等細節仍在討論中。
海軍司令部表示，依國防部「處處皆戰場、時時做訓練」的指導，海軍貫徹戰訓本務與戰備整備工作，以建構可恃戰力，捍衛海疆安全；海軍艦艇均依年度兵力使用及訓練計畫執行各項戰演訓任務，有關兵力運用及任務，海軍則是不評論。
華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）資深主任易思安（Ian Easton）在《中共攻台大解密》一書中曾指出，共軍如果武力犯台，有14處紅色海灘（可能性高的登陸點），包含金山（北側海灘）、金山（南側海灘）、林口、海湖（桃園蘆竹）、翡翠灣、福隆、頭城、壯圍、羅東、宜蘭、布袋、台南、林園、加祿堂。