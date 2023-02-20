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防ChatGPT代筆升學！招聯會將討論、籲大學慎查備審資料

▲學界擔憂學生利用ChatGPT 做報告、升學，招聯會執秘王文俊今（20）日回應，常委會將開會討論相關措施。（圖／美聯社／達志影像）
▲學界擔憂學生利用ChatGPT 做報告、升學，招聯會執秘王文俊今（20）日回應，常委會將開會討論相關措施。（圖／美聯社／達志影像）

記者李琦瑋／台北報導

ChatGPT爆紅，引起學界熱議，擔憂學生利用ChatGPT做報告，還會拿來撰寫升大學用的「學習歷程檔案」。對此，中央大學教務長、招聯會執秘王文俊今（20）日回應，中央大學將蒐集教師意見，擬定防弊措施，另外，大學申請入學第二階段備審資料將在5月初開放上傳，招聯會常委會在此之前，將開會討論相關措施。

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中央大學今天舉辦媒體餐敘，媒體詢問大學如何防範學生濫用ChatGPT。

中央大學校長周景揚表示，ChatGPT是AI發展歷程，可以想像AI技術會越來越精進，可以做非常多事情，在教育領域，得思考如何善用有效工具，讓師生受惠外，也要關注對教學與研究的負面影響。

王文俊表示，ChatGPT在大學引起衝擊，學校已擬定15項題目的問卷，對全校教師進行調查，蒐集教師對於ChatGPT在教學、學習的意見，將提供給AI專長教師與主管組成的委員會開會討論，做出因應措施，盼ChatGPT能帶給學校正面影響、降低負面影響，也會辦理工作坊，讓教師更清楚ChatGPT應用方法。

另外，他提到，學生若用ChatGPT寫作業報告，每個人都用一樣的工具，內容會大同小異，也會有「bug」，教師都看得出來，再者也能請學生口頭報告，透過發問，檢視報告是否由學生撰寫。

至於高中生以ChatGPT代寫學習歷程檔案一事。王文俊說，招聯會常委會將在5月初前開會討論，對於未來備審資料審查，提醒各大學注意內容是否雷同、口語化表達跟高中學生程度相不相配等；各校在進行口試、筆試、實作展演等甄試項目時，要特別謹慎，可以多問學生備審資料內容，檢查學生是否真的了解自己寫的東西，相關因應措施，在常委會討論後會有決議。

另外，目前7月份的分科測驗考歷史、地理、公民與社會、物理、化學、數學甲及生物等7科，不考國文、英文、數學乙，引發教育團體批評，招聯會日前宣布114學年起分科測驗將加考數學乙。

至於是否加考國文、英文？王文俊說，招聯會常委員會之前也有討論到這個議題，考量到高三生選修這2科時，學的內容不一樣，分科測驗無法統一命題，因此決定不會加考。

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