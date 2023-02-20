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許光漢林柏宏《鬼家人》9天破億！再推蔡依林驚喜獻聲版

▲導演殷振豪（前）執導〈親愛的對象〉MV，與蔡依林、王滿嬌、林柏宏3人合作愉快。（圖／金盞花大影業提供）
▲導演殷振豪（前）執導〈親愛的對象〉MV，與蔡依林、王滿嬌、林柏宏3人合作愉快。（圖／金盞花大影業提供）

記者黃雅琪/綜合報導

2023最速破億台片《關於我和鬼變成家人的那件事》上映9天擠身「億級俱樂部」，截至昨（19）日全台票房強勢衝破新台幣1.27億元，看過的觀眾都陷入「人鬼雙帥」許光漢、林柏宏的魅力，彩蛋人物炎亞綸與林柏宏昨日首度合體出席「親愛的對象特別場」，映後替觀眾念出告白信，幾位不知情突然接受告白的「親愛對象」都真情流露。隨著票房狂飆，天后Jolin蔡依林量身打造電影主題曲〈親愛的對象〉也成近期療癒神曲。導演程偉豪跟蔡依林密切討論後，決定重新配唱情緒濃度更升級的「Jolin 驚喜獻聲版」，預計228連假前夕於全台戲院完成版本更換。

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▲電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，許光漢（右）全裸洗澡胯下竄出林柏宏。（圖／金盞花大影業）
▲電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，許光漢（右）全裸洗澡胯下竄出林柏宏。（圖／金盞花大影業）
原先創作歌曲時，蔡依林是透過閱讀劇本，再看部分粗剪片段來作曲，雖然歌曲本身已十分完美，但導演程偉豪跟蔡依林討論後，兩人認為這首歌的出現，若能幫助觀眾將情緒推至高點肯定更加分！因此Jolin特別進錄音室，看著電影畫面重新配唱〈親愛的對象〉音樂段落，原本採旋律為主輕聲哼唱的橋段，將更換為「人聲演唱」版本。

▲蔡依林（右）在〈親愛的對象〉MV飾演「毛嬤」王滿嬌的DJ老師。（圖／金盞花大影業提供）
▲蔡依林（右）在〈親愛的對象〉MV飾演「毛嬤」王滿嬌的DJ老師。（圖／金盞花大影業提供）
整體感受和單曲完全不同，蔡依林看到最後完成的配樂版本甚至感動落哭：「非常感人，這個版本的穿透力很強，看完真的忍不住掉眼淚。」Jolin也因這次合作，著迷於電影配樂新領域，她在混音室跟導演程偉豪、以《月老》拿下金馬獎最佳音效的聲音指導高偉晏、電影配樂總監劉家凱共同嘗試各種聲音玩法，發現電影配樂在人聲、環境音、配樂與主題曲之間有極多可能，她最近還會看YouTube研究配樂影片，展現熱愛進修學習新事物的精神。

▲《關於我和鬼變成家人的那件事》親愛的對象特別場，林柏宏替觀眾念出告白信。（圖／金盞花大影業提供）
▲《關於我和鬼變成家人的那件事》親愛的對象特別場，林柏宏替觀眾念出告白信。（圖／金盞花大影業提供）

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