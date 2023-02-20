特企／新北三民高中攜華梵大學　推無人機課程助夢想起飛

根據Coursera的ARDUINO課程統計顯示，學習ARDUINO的人，不論是在就業、轉職上都有顯著的幫助，且ARDUINO為開源框架，學習門檻低、具未來發展性，也越來越受到學界與業界的歡迎，因此三民高中以ARDUINO教學為基礎陸續開設初階探索、無人機、 AIoT、AVR、AI 教育機器人等課程，從國中到高中，開展學生更寬闊的升學及就業之路，幫助學生面對快速變化時代的競爭力。在無人機課程中特別邀請華梵大學合作，華梵大學擁有雙北地區綜合大學首座無人機學術科專業考場，擁有專業無人機課程師資，從基礎理論、系統開發、組裝、維修、飛行、考照、產業應用，到最後幫助同學實機遙控操作，親身體驗駕馭無人機在空中翱翔的樂趣，吸引許多有興趣的學生選修。
為回饋在地、培育人才，除了課堂間學習理論與實作，今年也將針對三蘆地區學生舉辦無人機營隊，帶領更多學生到華梵大學無人機考場探查與學習。新學期課程也將規劃無人機認證培訓 ，幫助學生考取無人機操作證照，不僅跨域探索更能連結就業機會，為學生開創無限可能。
參與課程的高二曹惟閎同學表示，透過無人機課程除了原理外還可以實際飛行，其中最印象深刻的是飛行模擬器，裡面有各種飛機的模擬，我們嘗試使用四軸無人機、滑翔翼、軍用機這三個模擬，比較其中差異，覺得很新鮮。華梵大學智慧生活科技學系智慧產品開發組陳思穎主任表示，很開心能透過新北創新教育加速器計畫與三民高中合作，在課堂上發現學生對無人機展現高度興趣，在操作模擬時也很積極參與，期待未來能透過課程合作培育同學有專業技能，與趨勢接軌。而三民高中彭盛佐校長表示，很高興能引進大學資源，幫助學生在高中階段就接觸到無人機認證，除了開展視野，也能提前探索職涯發展！期待未來與蘆洲區國中共同執行此計畫，優化本區國中的學習環境，達到社區共好的目的，落實在地就學的政策。
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